9 следователи ще проучват маркировката и асфалта на АМ Тракия

Очаквам деветима следователи на автомагистрала „Тракия“, където станаха верижните катастрофи, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг пред медиите при мястото на инцидентите. Ще бъдат изследвани както маркировката, така и асфалтът. По думите му причините за случилото се са много.

Най-малко 11 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при две тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. По данни на Министерството на здравеопазването към 11:30 ч. 10 души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. В болници в Сливен, Ямбол и Бургас са настанени 46 души.

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Това, което е ясно, е, че видимостта преди произшествието е била 70–80 метра. Мъглата рязко се е сгъстила и автомобилите в платното към Бургас са се струпали изключително бързо. От другата страна най-вероятната причина за катастрофата е забавеното движение на автомобилите, чиито шофьори са намалили скоростта, за да видят какво се случва, посочи Демерджиев.

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Той каза още, че полицаите са изнасяли пострадалите на ръце с носилки, тъй като не е имало достъп до центъра на произшествията. В момента, в който приключи огледът на Националната следствена служба (НСлС), имаме готовност да започнем разчистването на магистралата, добави министърът на вътрешните работи.

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Няма връзка между камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и пътните полицаи. Няма и информационни табла, които да се поставят на рамките и да предоставят актуална информация. Предвидили сме да изградим тези съоръжения до догодина, каза още министърът и добави, че няма причина да се търси вина в „Пътна полиция“. Трябва да се научим като общество как да реагираме при подобна трагедия, каза още той. По думите му подобни политиканствания са проява на слабост и ниска етика.

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„За нас тези съоръжения са приоритет. Възниква въпросът защо тези, които са отклонявали средства от мантинели и пътна маркировка, не са заделили по-рано пари за тези табла“, заяви Демерджиев.

Когато няма обмен на информация и няма сигнал за опасни условия, „Пътна полиция“ няма как да знае за тях. За това работим в момента, посочи министърът.

По-късно днес пот Окръжната прокуратура в Ямбол съобщиха, че започват разследване за установяване на причините, довели до тежките верижни пътнотранспортни произшествия на АМ „Тракия“, в резултат на които загинаха над 10 души, а други близо 50 получиха различни травматични увреждания.

Досъдебното производство е започнато от служители на ОД на МВР-Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града. Извършени са оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.

След извършване на първоначалните действия с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор разследването е възложено на Националната следствена служба (НСлС) по искане на наблюдаващия прокурор. Това се налага, тъй като досъдебното производство се отличава с особена фактическа и правна сложност, което е причина разследването да бъде извършено от следователи с висока степен на квалификация и опит в подобен вид дела.

На местопроизшествието е пристигнал екип от десет следователи от НСлС, както и трима криминалисти. На място е и подвижната криминалистична лаборатория.

Към момента продължават разпитите на свидетели. Извършва се и повторен оглед на местопроизшествие с помощта на дрон.

По досъдебното производство са назначени съдебномедицински експертизи на починалите, които да определят с точност причините за настъпилата смърт. Съдебномедицински експертизи ще бъдат изготвени и на всички пострадали лица.

След извършване на повторния оглед предстои по досъдебното производство да бъде назначена автотехническа експертиза, заключението от която да даде отговор на причините за катастрофите. Ще бъдат назначени и оценъчни експертизи за установяване на размера на нанесените материални щети.

Апелативна прокуратура-Бургас ще окаже засилена методическа помощ при разследването по досъдебното производство.

Прокуратурата на Република България изразява съболезнования на семействата и близките на жертвите на тежките пътнотранспортни произшествия на магистрала „Тракия“.

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