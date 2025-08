ChatGPT разработи специален режим за учене, който да дава насоки вместо бързи отговори

OpenAI представи нов режим на учене за ChatGPT, който предлага стъпка по стъпка насоки вместо бързи отговори, проектиран да действа по-скоро като постоянно активен учител, отколкото като инструмент за търсене.

Целта му е да предотврати – или поне да възпрепятства – учениците да търсят лесни начини за решаване на домашните си задачи, съобщават технологичните сайтове.

Компанията, създала популярния чатбот, определи новата функция като „ново учебно преживяване, което ви помага да работите по проблемите стъпка по стъпка, вместо просто да получавате отговор“.

Този режим превръща изкуствения интелект (ИИ) от генератор на готови отговори в своеобразен "сократически учител". Педагогическият подход, разработен след консултации с експерти от над 40 институции, който задава насочващи въпроси, за да помогне на учениците да работят сами по проблемите, вместо да им предоставя директни решения.

OpenAI си сътрудничи с експерти по обучение от Станфорд, „за да проучи и сподели как AI инструментите, включително режимът на учене, влияят върху резултатите от обучението в области като K-12 образование“.

Компанията има за цел да отговори на опасенията на преподавателите относно академичната честност и измамите.

Функцията е достъпна за регистрираните потребители на Free, Plus, Pro и Team, като през август ще бъде достъпна и в ChatGPT Edu.

Основните характеристики на новия "Study mode", обявн от компанията OpenAI:

• Интерактивни подсказки - комбинира сократически въпроси и подсказки за саморефлексия, за да насочи разбирането и да насърчи активното учене, вместо да дава готови отговори;

• Структурирани отговори - информацията е организирана в лесни за следване раздели, които подчертават ключовите връзки между темите, поддържат интереса към информацията с точното количество контекст и намаляват претоварването при сложни теми;

• Персонализирана подкрепа - уроците са съобразени с нивото на потребителя, въз основа на въпроси, които оценяват нивото на умения и паметта от предишни чатове;

• Проверка на знанията - тестове и отворени въпроси, заедно с персонализирана обратна връзка за проследяване на напредъка, подпомагат запаметяването на знания и способността да се прилагат тези знания в нови контексти;

• Гъвкавост - лесно включване и изключване на режима на учене по време на разговор, което ви дава гъвкавост да се адаптирате към вашите учебни цели във всеки разговор.

Въпреки това, независимо колко ангажиращ става режимът на учене на ChatGPT, той се намира само на клик разстояние от ChatGPT, който дава директни отговори. Това може да бъде доста трудно за отстояване от страна на ученици и студенти.

As ChatGPT becomes a go-to tool for students, we’re committed to ensuring it fosters deeper understanding and learning.



Introducing study mode in ChatGPT — a learning experience that helps you work through problems step-by-step instead of just getting an answer. pic.twitter.com/B8VbRYJH6r