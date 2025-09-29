Владимир Николов: И женският отбор на България ще постигне успехи след 3-4 години

Бившият капитан на мъжкия национален тим по волейбол Владимир Николов изрази надежда, че и женският отбор на България ще постигне успехи след 3-4 години, подобни на тези на мъжете от световното първенство.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини спечели сребърните медали, а ключова роля за успеха имаха синовете на Николов – Александър и Симеон.

В интервю за сутрешния блок на БНТ, Николов подчерта, че триумфът е най-вече за играчите, щаба и федерацията, а той и семейството му само се наслаждават на постигнатото. По думите му процесът на израстване е бил дълъг, но резултатите не са случайни - младите състезатели са тренирали като истински професионалисти.

Националният ни отбор завоюва сребърните отличия, след като отстъпи във финала с 1-3 гейма от волейболистите на Италия.

Българските волейболисти се прибират от мондиала днес. На тържествена церемония на площад „Св. Александър Невски“ националите ще бъдат посрещнати от фенове и всички, които искат да отпразнуват сребърните отличия от Световното първенство.

Събитието е организирано от Българската федерация по волейбол и Столичната община и ще започне от 17:30 часа. Със спечелването на сребърните медали националният ни отбор по волейбол повтори най-доброто си класиране, което сме имали в историята, и което датираше от 1970 година.