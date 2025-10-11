Протести в Бургас и още градове заради случая в Каблешково

11 октомври 2025
Протест в Бургас

Снимка Даниела Костадинова, БНР
Протестът настоява за бърза реакция от институциите, когато има съмнение за насилие над дете.

Протести срещу насилието над деца се провеждат в Бургас и в още няколко града в страната по повод сигнала за предполагаемо физическо и сексуално насилие над дете в детска градина в Каблешково и бездействието на институциите.

Въпреки дъжда в Бургас се събраха стотина души пред Съдебната палата - предимно родители с малки деца, предава БНР.

Плакати "Не на агресията", "Спрете мълчанието", "Спрете насилието", "Детството не трябва да боли" и "Подай ръка - не удряй шамар" издигнаха протестиращите. Сред тях има приятели на пострадалото семейство, майки с деца, които също са жертви на физическо насилие от учители, и много млади семейства.

До момента институциите не са се произнесли по случая, няма задържани и осъдени, разследването продължава и е следено с голям обществен интерес. По нареждане на бившия вече главен прокурор Борислав Сарафов то бе преместено от бургаската към варненската прокуратура поради съмнения, че е било забавено и не му е отредена нужната спешност.

Протести се проведоха още в София, Варна, Пловдив, Благоевград и др.

