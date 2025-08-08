Хората на месечен отчет за парно плащат с 15% по-малко

Клиентите с месечен дистанционен отчет са изразходвали средно 15% по-малко енергия от тези с годишно изравняване. Това показват обработените данни след края на отоплителния сезон на компанията за топлинно счетоводство Техем.

Основен фактор за това е, че тези абонати получават сметка за реално потребление всеки месец и могат да реагират навреме, като ограничат разхода си.

Дистанционните разпределители, топломери и водомери, които клиентите монтират в домовете си, дават пълна прозрачност, предвидимост и възможност за честа информация за потреблението и премахват нуждата от осигуряване на достъп за отчет, което прави месечните сметки за парно в София напълно достъпни като избор на потребителите.

До 31 декември 2026 г. всички уреди за дялово разпределение, включително водомери за топла вода в топлоснабдени сгради трябва да бъдат подменени с дистанционни.

Срокът за подаване на рекламации по изравнителните сметки или допълнителен отчет е 31 август 2025 г.

Над 59% от клиентите на Техем в София приключват отоплителен сезон 2024/2025 с равни сметки или сума за получаване. Данните от изравнителните сметки показват, че индивидуалното потребление и месечното реално отчитане остават най-силният фактор за по-ниски сметки през сезона и по-ефективно ползване на енергията.

Въпреки че сезонът е с нормална продължителност и сходни температури с миналата година, средният годишен разход за отопление и топла вода (12 месеца) е 782,15 лв. без ДДС (за имот до 70 кв.м) – само с 5% повече от предходния сезон, който беше с 35 дни по-кратък. По-ниската цена на топлинната енергия (128,25 лв./МВтч без ДДС спрямо 137,93 лв. миналата година) и намаленото потребление на топла вода (–8%) компенсират по-високия разход за отопление (+17%).