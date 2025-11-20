Как се чисти секундно лепило от дрехи?

Чистенето на секундно лепило от дрехите изглежда сложна и трудно задача, тъй като петната от него са упорити замърсявания и могат да доведат до увредена тъкан особено върху изкуствените влакна. Залепването върху плат и последващото почистване на секундното лепило изисква безопасни методи. За щастие, съществуват различни пособия за успешното премахване на петната - чрез химическо въздействие, има и ацетон за текстил, а почистването със спирт гарантира дрехи и уреди без остатъци от разтворители.

За почистване на секундно лепило от дрехите:

Изстържете го с подходящ предмет, а след това нанесете разредител - ацетон или изопропилов алкохол, с тампон. Оставете да подейства, а след това внимателно премахнете петното с шпатула и изперете дрехата. Важно е винаги да тествате разтворителя, за да се уверите, че не уврежда текстила.

Следвайте тези стъпки, за да премахнете секундното лепило от дрехите лесно и бързо:

Изстържете излишното с помощта на тъп предмет.

С тампон нанесете разтворител само върху петното, като внимавате да не покриете по-голяма част от текстила.

С тест върху скрити места се уверете, че използваният от вас ацетон или алкохол няма да увреди допълнително дрехата.

Изчакайте няколко минути, за да подейства и след това отстранете секундното лепило от дрехата.

Измийте или изперете както обикновено.

Не всички тъкани реагират еднакво: Някои тъкани могат да бъдат увредени от ацетон, затова винаги тествайте предварително.

Важно е да знаете, че някои патна изискват повторно третиране до пълното премахване, затова бъдете търпеливи. Работете с ръкавици.

За секунди ще премахнете лепилото от ръцете си, ако е останало такова при почистването на дрехите, ако използвате гел за съдове, сапун или прах за пране. В горещата сапунена вода натопете текстила и изчакайте, след това го отлепете бавно.

Замразяването на дрехите също ще спомогне за премахване на секундното лепило. Просто изчакайте текстила достатъчно време, за да се охлади и след това премахнете лепилото с твърд, но тъп предмет. Изперете както обикновено.

Бял оцет

Белият оцет е безопасен, особено за чувствителни тъкани:

нанесете върху засегнатата област;

оставете 10-15 минути;

с мека четка изтъркайте лепилото;

изперете.

Ако въпреки тези съвети не успявате да премахнете секундното лепило от дрехата, опитайте със специализирани продукти. Не забравяйте, че винаги може да оставите и на химическо чистене, където ще се справят с петното. Важно е да знаете, че при домашните опити за премахване на петното, не трябва да използвате гореща вода, да не триете силно. Следвайте инструкциите на специализираните препарати.