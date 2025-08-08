OpenAI побеждава Grok в шахматен турнир за изкуствен интелект

OFFNews 08 август 2025 в 19:48 599 1
Шах

Снимка Getty Images
Шах

Най-новият модел на OpenAI победи създадения от Илон Мъск Grok на финала на турнир по шах за изкуствен интелект.

Турнирът се е провел на платоформата Keggle, притежавана от Google, предаде Би Би СИ.

Общо осем програми за изкуствен интелект (AI) от няколко различни компании са участвали в тридневния турнир, сред които и гугълския Gemini, и модели на китайската компания DeepSeek.

В подобни тестове се разглеждат способностите на AI програмите да "разсъждават" в контекста на стратегически игри, в случая шаха.

Сам Алтман, собственикът на OpenAI, и Мъск твърдят за своите програми, че са най-умните в света.

Първоначално Grok 4 е имал голям успех в турнира. Мъск казва в публикация в социалната мрежа Х, че успехът на AI модела е "страничен ефект", предава Би Би Си.

В последния ден на турнира обаче Grok 4 се изправя срещу OpenAI o3. Международният гросмайстор по шахмат Хикару Накамура коментира по време на лайвстрийм, че моделът на Мъск е направил много грешки, а OpenAI ги е избегнал. В крайна сметка OpenAI убедително побеждава Grok.

Шахът е подходящ тест за възможностите на изкуствения интелект - този подход се е използвал и за компютрите, които днес са непобедими на шах.

В случая обаче AI моделите са с всекидневно предназначение, съответно този турнир по шахмат е добър начин да бъде проследено развитието на различните AI програми, както и да бъде съпоставена тяхната ефективност.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -5800

    1

    Gunteer

    08.08 2025 в 21:52

    -0
    +0
    Да измислят още един, който да им пляска на успехите, защото на нас не ни пука, че някаква машина прави нещо без никаква мотивация, никакава емоция, никакъв личен опит.
     