OpenAI побеждава Grok в шахматен турнир за изкуствен интелект

Най-новият модел на OpenAI победи създадения от Илон Мъск Grok на финала на турнир по шах за изкуствен интелект.
Турнирът се е провел на платоформата Keggle, притежавана от Google, предаде Би Би СИ.
Общо осем програми за изкуствен интелект (AI) от няколко различни компании са участвали в тридневния турнир, сред които и гугълския Gemini, и модели на китайската компания DeepSeek.
В подобни тестове се разглеждат способностите на AI програмите да "разсъждават" в контекста на стратегически игри, в случая шаха.
Сам Алтман, собственикът на OpenAI, и Мъск твърдят за своите програми, че са най-умните в света.
Първоначално Grok 4 е имал голям успех в турнира. Мъск казва в публикация в социалната мрежа Х, че успехът на AI модела е "страничен ефект", предава Би Би Си.
В последния ден на турнира обаче Grok 4 се изправя срещу OpenAI o3. Международният гросмайстор по шахмат Хикару Накамура коментира по време на лайвстрийм, че моделът на Мъск е направил много грешки, а OpenAI ги е избегнал. В крайна сметка OpenAI убедително побеждава Grok.
Шахът е подходящ тест за възможностите на изкуствения интелект - този подход се е използвал и за компютрите, които днес са непобедими на шах.
В случая обаче AI моделите са с всекидневно предназначение, съответно този турнир по шахмат е добър начин да бъде проследено развитието на различните AI програми, както и да бъде съпоставена тяхната ефективност.
08.08 2025 в 21:52
