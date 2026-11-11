Появи се нов сигнал срещу кмета на Варна, мандатът му отново е под въпрос

Нов сигнал срещу кмета на Варна Благомир Коцев отново застрашава управленския му мандат.

В понеделник (9 ноември) загрижена гражданка е подала сигнал до Общинската избирателна комисия (ОИК) заради отпуските, които кметът Коцев е използвал, докато беше задържан в Софийския арест, съобщи вчера Mediapool. Според сигнала на Сара Димова от квартал "Траката" те са били неправомерни. Комисията ще разгледа въпроса днес.

Пред БНР Коцев определи случилото се като опит за подмяна на вота на варненци. По думите му ОИК е политически орган, в който преобладават представители на партии от предишното управление в града, но при евентуално неблагоприятно решение той категорично ще защити правата си по съдебен ред.

Тъй като до края на мандата на Коцев остава по-малко от година, евентуално негово отсраняване няма да предизвика предсрочни избори. Вместо това мнозинството в общинския съвет на морската столица, съставено от ГЕРБ, "Възраждане" и бизнес формациите "Алтернативата на гражданите" и "Български гласъ", ще могат да си изберат нов кмет, който да управлява до провеждането на местните избори догодина.

Позиция на ДСБ

"Демократи за силна България" категорично се противопоставя на поредния опит за предсрочно прекратяване на мандата на Коцев, избран легитимно с доверието на варненци. Днес те изразиха своето недоволство от случващото се в града в позиция.

От партията посочват, че това не е изолиран административен казус, а поредният епизод в политическата битка за контрола върху Варна. Зад формалните процедурни аргументи се очертава опит да бъде възстановен модел на управление, в който икономическите интереси на тесен кръг лица тежат повече от обществения интерес, а решенията за развитието на града се вземат чрез неформални зависимости и задкулисни договорки.

"Варна има голям икономически потенциал, стратегическо положение и мощен обществен ресурс. Контролът над града означава влияние върху общинската собственост, градоустройството, обществените поръчки, инфраструктурните инвестиции и публичните средства. Затова битката за Варна никога не е била само за кметския кабинет", казват от паритята.

"На местните избори гражданите дадоха ясен мандат за промяна: за край на установените зависимости и за управление, което поставя общественото над частното. Тази промяна среща съпротива. Когато политическата конкуренция не постига резултат чрез избори, се търсят други средства: институционален натиск, кампании за дискредитиране, административни и правни процедури, използвани за политически цели", пише в позицията.

"Не приемаме институциите да се превръщат в инструмент за политически реванш. Не приемаме задкулисни интереси да диктуват бъдещето на Варна. Не приемаме волята на избирателите да бъде заменяна с процедурни маневри", казват още от ДСБ.

Според тях партията идва в момент, когато градът има нужда от стабилност, последователност и управление с ясна политическа отговорност. Демократите са категорични, че Варна не е собственост на партии, икономически кръгове или неформални центрове на власт. Варна принадлежи на своите граждани.

"Призоваваме членовете на ОИК – Варна да не допускат комисията да бъде въвличана в политически сценарии и да вземат решенията си единствено въз основа на закона и доказателствата. Призоваваме политическите сили в Общинския съвет и извън него да заявят открито позициите си. Варненци имат право да знаят кой иска да прекрати мандата на избрания от тях кмет, защо го иска и какви интереси стоят зад това", казват от ДСБ.

Следете новините ни в :