Кабинетът даде разрешение на БДЖ да продаде имоти в София

Министерският съвет разреши на „Холдинг БДЖ“ ЕАД да продаде недвижими имоти в София. Това става ясно от съобщение на правителствената пресслужба.

Имотите се намират в местността „НЗП Илиянци-запад“, район „Надежда“, гр. София. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне на цена, не е по-ниска от определената от независим оценител. Тя се осъществява, тъй като при строителството на Северната скоростна тангента в част от тези имоти е изградена временна пътна връзка, която впоследствие става постоянна част от транспортната инфраструктура на кв. „Илиянци“.

Министерският съвет предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на имот - публична държавна собственост. Имотът се намира на територията на гр. Русе. Предоставянето му 0на НКЖИ е във връзка с изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе.

Правителството предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на два самостоятелни обекта в приемното здание на железопътна гара Русе. Към момента обектите се управляват от Агенция „Митници“ - Митница Русе, но са с отпаднала необходимост. Те ще бъдат използвани от НКЖИ за дейностите по управление на железопътната инфраструктура.