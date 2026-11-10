Верижни катастрофи затвориха магистрала Тракия, активираха системата BG-Alert

Катастрофи затвориха АМ „Тракия” в двете посоки край Ямбол във вторник сутринта. Областният управител на града съобщи пред Нова телевизия, че събира кризисен щаб и ще бъде активирана системата BG-Alert.

Първият инцидент е настъпил малко след 07.00 ч. при 289-ия километър в посока Бургас. При него са се ударили няколко автомобила. Малко след това възниква нов инцидент в района. Минути по-късно се няколко коли са се сблъскали и в посока София.

По първоначални данни има пострадали, но няма информация за загинали, уточниха от полицията в Ямбол. Към мястото са насочени екипи на полицията, пожарната и линейки от Ямбол и Сливен.

Извършват се огледи, а движението е спряно и в двете посоки и се пренасочва по обходни маршрути. Видимостта в района е силно намалена заради мъгла.

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