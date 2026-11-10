Верижни катастрофи затвориха магистрала Тракия, активираха системата BG-Alert

OFFNews 10 ноември 2026 в 08:33 4359 8
катастрафа
Катастрофа.

Катастрофи затвориха АМ „Тракия” в двете посоки край Ямбол във вторник сутринта. Областният управител на града съобщи пред Нова телевизия, че събира кризисен щаб и ще бъде активирана системата BG-Alert.

Първият инцидент е настъпил малко след 07.00 ч. при 289-ия километър в посока Бургас. При него са се ударили няколко автомобила. Малко след това възниква нов инцидент в района. Минути по-късно се няколко коли са се сблъскали и в посока София.

По първоначални данни има пострадали, но няма информация за загинали, уточниха от полицията в Ямбол. Към мястото са насочени екипи на полицията, пожарната и линейки от Ямбол и Сливен.

Извършват се огледи, а движението е спряно и в двете посоки и се пренасочва по обходни маршрути. Видимостта в района е силно намалена заради мъгла.

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Коментари
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4010

8

Niko Kolev

10.11 2026 в 12:30

-0
+0
bls,

При мъгла тези течения образуват и замръзвания по асфалта. Не казвам, че това е причината, по-скоро е възможно да е имало повсеместна мъгла и тихо време, в някакъв момент тези течения (те са като в аеродинамичен тунел странично на пътя) да са се появили и да са създали бърза смяна на мъгливи и заледени участъци.

Във всеки случай, този участък е същият, на който през лятото станаха няколко тежки катастрофи. Тогава се говореше за мантинелите.


15925

4

bls

10.11 2026 в 09:45

-0
+0
Kolev, всичко хубаво ама аз за сняг не съм чул да вали там в момента. Освен ако не е имало нещо на пътя то причината е отново качеството на матр'яла зад кормилото, което е застинало някъде в 30та година.

-1338

2

Октим

10.11 2026 в 08:45

-0
+3
Мъгла и малоумие се понасят най-малко едно с друго!

4010

1

Niko Kolev

10.11 2026 в 08:41

-0
+0
Този район е характерен с няколко въздушни течения от Ст. планина, които през зимата образуват навявания, ако вали сняг. Такова беше положението и със стария път между Петолъката-Карнобат.
 
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