Верижни катастрофи затвориха магистрала Тракия, активираха системата BG-Alert

Катастрофи затвориха АМ „Тракия” в двете посоки край Ямбол във вторник сутринта. Областният управител на града съобщи пред Нова телевизия, че събира кризисен щаб и ще бъде активирана системата BG-Alert.
Първият инцидент е настъпил малко след 07.00 ч. при 289-ия километър в посока Бургас. При него са се ударили няколко автомобила. Малко след това възниква нов инцидент в района. Минути по-късно се няколко коли са се сблъскали и в посока София.
По първоначални данни има пострадали, но няма информация за загинали, уточниха от полицията в Ямбол. Към мястото са насочени екипи на полицията, пожарната и линейки от Ямбол и Сливен.
Извършват се огледи, а движението е спряно и в двете посоки и се пренасочва по обходни маршрути. Видимостта в района е силно намалена заради мъгла.Следете новините ни в :
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10.11 2026 в 12:30
При мъгла тези течения образуват и замръзвания по асфалта. Не казвам, че това е причината, по-скоро е възможно да е имало повсеместна мъгла и тихо време, в някакъв момент тези течения (те са като в аеродинамичен тунел странично на пътя) да са се появили и да са създали бърза смяна на мъгливи и заледени участъци.
Във всеки случай, този участък е същият, на който през лятото станаха няколко тежки катастрофи. Тогава се говореше за мантинелите.
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10.11 2026 в 10:42
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10.11 2026 в 10:22
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10.11 2026 в 10:13
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10.11 2026 в 09:45
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10.11 2026 в 08:51
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10.11 2026 в 08:41
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