Проф. Рачев: От вятъра ще се отървем в неделя

„Вятърът е силен от юг. Нощес ще се обърне от северозапад, когато ще нахлуе студен въздух. От вятъра ще се отървем може би в неделя“, прогнозира в предаването „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

През нощта във Враца скоростта на вятъра е бил 28 м/с, което е малко повече от 100 км/ч, каза той.

„Неделя и понеделник ще бъде хладно. Ще бъде по-топло за сезона, но на нас ще ни се струва, че е хладно“, добави проф. Георги Рачев. След това отново ще започне затопляне.

„Няма студ в Европа, за да очакваме снеговалежи“, обясни той, дори минималните температури ще останат над нулата.

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