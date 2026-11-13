Проф. Рачев: От вятъра ще се отървем в неделя

„Вятърът е силен от юг. Нощес ще се обърне от северозапад, когато ще нахлуе студен въздух. От вятъра ще се отървем може би в неделя“, прогнозира в предаването „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.
През нощта във Враца скоростта на вятъра е бил 28 м/с, което е малко повече от 100 км/ч, каза той.
„Неделя и понеделник ще бъде хладно. Ще бъде по-топло за сезона, но на нас ще ни се струва, че е хладно“, добави проф. Георги Рачев. След това отново ще започне затопляне.
„Няма студ в Европа, за да очакваме снеговалежи“, обясни той, дори минималните температури ще останат над нулата.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
40 държави от Европа с обща харта за сигурност, България не е подписала документа
Окончателно: Развъждането на животни за ценни кожи вече е забранено
Окончателно: Развъждането на животни за ценни кожи вече е забранено
Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз