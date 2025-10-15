''Изповедите на авантюриста Феликс Крул'' на Томас Ман за първи път на български език

По случай 150-ата годишнина от рождението на големия германски белетрист и Нобелов лауреат Томас Ман издателство „Колибри“ предлага на ценителите на неговата проникновена философска проза първо българско издание на последния му роман - „Изповедите на авантюриста Феликс Крул“. Превода дължим на Жанина Драгостинова. Художник на корицата е Стоян Атанасов.

Единайсетото издание на Международния кино-литературен фестивал Синелибри също отбелязва 150-ата годишнина от рождението на Томас Ман със специална прожекция на документалния филм на режисьора Андре Шефер „Вълшебната планина: Томас Ман и неговият емблематичен роман“. Тя ще се състои на 28 октомври от 18:30 ч. в кино „Одеон“. Излъчването на филма ще бъде предшествано от разговор с Камелия Спасова, доцент по антична и западноевропейска литература, и представяне на романа „Изповедите на авантюриста Феликс Крул“.

„Изповедите на авантюриста Феликс Крул“ (456 стр., цена: 28 лв./14.32 евро, цена при предварителна поръчка: 21 лв./10.74 евро) само формално изглежда като първа част на по-мащабно произведение, обещаващо продължение. Писателят започва работа по него в младостта си, но го завършва едва в края на живота си. Според изследователите му, ако се търси прилика между автора и неговите герои, то тази с Феликс Крул е най-голяма.

Син на някога заможен, но фалирал производител на вино, Феликс Крул владее до съвършенство изкуството на преобразяването, с лекота приема предизвикателствата и от всяка ситуация излиза като победител. Той с хитрост се освобождава от военна служба; с находчивост успява да направи кариера в парижки хотел; приема чужда самоличност и поема на пътешествие; пленява сърцата едновременно на две жени – майка и дъщеря... Крул обича лукса и знае как да се домогне до него – винаги играейки роли, винаги различен.

„Изповедите на авантюриста Феликс Крул“ е ярка картина на обществото преди „Голямата война”, изобретателна сага за кризата на идентичността, но изобразена в игрово-пародийна перспектива, за силата на въображението и неукротимия стремеж към щастие. Книгата има различни екранни прочити през годините, последната от които датира от 2021 г. Режисьор на филма е Детлев Бък, който е и съавтор на сценария с известния германски писател Даниел Келман.

Томас Ман (1875–1955) е знаменит немски белетрист, есеист, социален критик, филантроп, носител на Нобелова награда за литература през 1929 година. Pажда се в семейството на Томас Йохан Хайнрих Ман, сенатор и едър търговец от стар патрициански род, в северния град Любек. Посещава частно училище, а три години след смъртта на бащата и ликвидацията на фирмата му семейството се преселва през 1893 г. в южния баварски град Мюнхен. Там Томас Ман започва работа в застрахователна компания, но бива уволнен. Решава да посещава лекции в Техническия университет Мюнхен с намерението да стане журналист. През 1894 г. публикува първата си новела „Падналата“ в авторитетното списание „Ди Гезелшафт“. Става сътрудник на списание „Симплицисимус“ и създава множество кратки разкази и новели. През 1895-98 г. заедно с брат си - бъдещия писател Хайнрих Ман - пребивава в Италия, главно в Рим и Палестрина. Още там започва работа над епохалния си роман „Буденброкови“ и публикуването му в 1901 г. го спасява от тежка житейска криза. Следва бърз литературен възход и обществено признание - тогава създава романа „Кралско височество“ (1902) и прочутите новели „Тристан“ (1903) и „Тонио Крьогер“ (1903). През 1905 г. излиза първият фрагмент на незавършения му роман „Изповедите на авантюриста Феликс Крул“ (1911), както и новелата „Смърт във Венеция“ (1912). През 1919 г. Томас Ман става почетен доктор на Бонския университет. А през 1924 г. излиза романът му „Вълшебната планина“.