В Токио и на Уолстрийт борсовите индекси продължават да отчитат рекордно високи стойности

Основните фондови индекси в Япония приключиха търговията в четвъртък на рекордни стойности, подкрепени от силното представяне на технологичните акции и надеждите за устойчиво търсене в сферата на изкуствения интелект, предаде агенция Киодо, цитирана от БТА.

Водещият индекс Nikkei 225 нарасна с 845,45 пункта или 1,77 на сто достигайки 48 580,44 пункта – за първи път над границата от 48 000 пункта

Широкият индекс Topix също се повиши с 22,11 пункта или 0,68 на сто до 3257,77 пункта като затвори на рекордно високо ниво за четвърта поредна сесия.

По времена търговията доларът се търгуваше за 152,47–48 йени, в сравнение с 152,63–73 йени в Ню Йорк и 152,56–58 йени в Токио вчера.

Еврото се котираше на 1,1643–45 долара и 177,52–56 йени.

В Китай водещият индекс CSI300 нарасна по време на търговията с 1,7 на сто, а Shanghai Composite Index добави 1,2 на сто до 3931 пункта, преминавайки прага от 3931 пункта за първи път от 2015 г.

Акциите на технологичните компании също изтласкаха основните индекси на Уолстрийт нагоре късно снощи, въпреки липсата на нови икономически данни и продължаващото частично спиране на федералното правителство, предаде Ройтерс. Инвеститорите насочиха вниманието си към протоколите от последното заседание на Управлението за федерален резерв 3за насоки относно бъдещата лихвена политика,

Индексите S&P 500 и Nasdaq затвориха на исторически максимуми, като именно технологичният Nasdaq записа най-голям ръст, подкрепен от т.нар. "мегакап" компании, свързани с изкуствения интелект.

Промишленият Dow Jones остана почти без промяна, като спадна с едва 1,20 пункта до 46 601,78 пункта.

Широкообхватният S&P 500 се повиши с 39,13 точки или 0,58 на сто до 6753,72 пункта

Технологичният Nasdaq нарасна с 255,02 пункта или 1,12 на сто до 23 043,38.