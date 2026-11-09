Netpeak Bulgaria представи новите възможности за дигитална реклама на Digital Community Day 2026

Как ChatGPT Ads, TikTok Ads и Microsoft Advertising могат да допълнят Google и Meta в изграждането на по-ефективна маркетинг стратегия? Това беше основният акцент в лекцията на Станислав Владимиров, PPC специалист в Netpeak Bulgaria, по време на тазгодишното издание на Digital Community Day. Чрез практически примери и резултати от реални рекламни кампании той показа защо устойчивият растеж изисква не просто присъствие в повече платформи, а правилно разпределение на ролите между тях.

На 5 ноември 2026 г. в Интер Експо Център, София, се проведе 11-ото издание на Digital Community Day, организирано от списание Enterprise. Събитието събра представители на бизнеса, маркетинг специалисти и експерти в дигиталните технологии, които обсъдиха бъдещето на маркетинга в контекста на изкуствения интелект, автоматизацията и променящото се потребителско поведение.

Сред основните теми на конференцията бяха AI агентите, развитието на търсенето от SEO към GEO (Generative Engine Optimization), изграждането на бранд общности и новите възможности за дигитален растеж.

В програмата се включи и Станислав Владимиров с презентацията „След Meta и Google: новите рекламни мрежи за бизнесите – ChatGPT Ads, TikTok Ads, MSA Ads + още рекламни възможности“.

Защо успешната дигитална стратегия не приключва с Google и Meta?

Едно от основните послания по време на презентацията беше, че пътят на потребителя до покупката рядко преминава само през една рекламна платформа.

За да илюстрира тази зависимост, Станислав Владимиров използва аналогия с ремонта на жилище – процес, в който участват различни специалисти, всеки със своя конкретна задача, но с една обща крайна цел.

Подобен е принципът и при дигиталната реклама. Различните канали изпълняват различни функции в потребителското пътешествие, като ефективността им трябва да се оценява както индивидуално, така и в контекста на общия бизнес резултат.

Лекторът разгледа приложението на модела SEE–THINK–DO, който разделя потребителското поведение на три основни етапа – откриване на продукт или услуга, обмисляне и сравнение на възможностите и вземане на решение за покупка.

В този процес TikTok и Meta могат да създадат първоначален интерес, ChatGPT да бъде използван за проучване и сравнение, а Google или Bing да се превърнат в последната стъпка преди конверсията.

Това поставя и важен въпрос пред рекламодателите – доколко последният клик отразява реалния принос на всеки маркетингов канал?

Според представения подход оценяването единствено на финалната конверсия може да подцени ролята на платформите, които изграждат разпознаваемост и стимулират интерес в по-ранните етапи.

ChatGPT Ads: нов контекст за достигане до потенциални клиенти

Сред ключовите теми в лекцията беше развитието на рекламните възможности в ChatGPT и начинът, по който разговорният контекст може да допълни традиционните методи за таргетиране.

Докато рекламите в търсачките разчитат в голяма степен на потребителските заявки, а социалните мрежи използват поведенчески сигнали и интереси, разговорите с AI асистенти предоставят допълнителен контекст за конкретните нужди на потребителите.

Например човек, който търси климатик за отопление на спалня, може да посочи конкретни изисквания за шум, функционалност и бюджет. Тези сигнали дават възможност рекламните предложения да бъдат по-тясно свързани с контекста на търсенето.

В презентацията бяха разгледани различни визуални формати, включително продуктови предложения от каталог, реклами с единично изображение и формати с няколко изображения.

Владимиров подчерта и необходимостта от реалистични очаквания – наличието на контекстни сигнали само по себе си не гарантира показване на реклама или последваща конверсия.

Реални резултати от рекламни проекти

Особено внимание бе отделено на резултатите от шест рекламни проекта в пет различни пазарни ниши, сред които оптика, автомобилни гуми, климатици, хранителни добавки и B2B услуги.

Представените данни показаха съществени различия както в цената на клик, така и в отчетените действия на потребителите.

При рекламна кампания за автомобилни гуми например бяха отчетени 3 891 клика при средна цена от 0,69 евро и седем покупки. В друг проект, насочен към B2B услуги, 340 клика при средна цена от 1,32 евро доведоха до 17 отчетени действия.

Данните илюстрират защо ниската цена на клик невинаги означава по-висока ефективност. Значение имат не само разходите за привличане на трафик, но и качеството на аудиторията, потребителското намерение и реалният принос към бизнес целите.

TikTok Ads като инструмент за измерим бизнес растеж

Освен възможностите на AI базираната реклама, Станислав Владимиров представи и практически резултати от използването на TikTok Ads, които показват потенциала на платформата като канал за генериране на продажби.

Един от разгледаните казуси беше свързан с онлайн магазин за техника втора употреба. В рамките на рекламната активност кампаниите в TikTok генерират над 115 000 клика, като по данни от Google Analytics 4 отчетените приходи надхвърлят 84 000 евро.

Особено показателна е постигнатата възвръщаемост на рекламните инвестиции (ROAS) от 7,15. Това означава, че за всеки инвестиран евро в реклама са отчетени 7,15 евро приходи.

Представените резултати демонстрират, че TikTok може да изпълнява роля отвъд изграждането на разпознаваемост и ангажираност. При подходяща стратегия платформата има потенциал да допринася пряко за продажбите и общите бизнес резултати.

Казусът подчертава и значението на правилното позициониране на всеки рекламен канал в цялостната маркетинг стратегия, както и необходимостта ефективността да се оценява чрез измерими бизнес показатели, а не само чрез обхват и взаимодействия.

Как новите рекламни канали се вписват в общата маркетингова стратегия?

Друга важна тема в презентацията беше необходимостта от координация между различните рекламни платформи.

Вместо всеки канал да се разглежда като самостоятелен източник на продажби, по-ефективният подход е изграждането на обща стратегия, в която отделните инструменти се допълват.

Владимиров открои три основни направления за развитие.

По-разнообразни рекламни криейтиви

Използването на AI инструменти в комбинация с реални лица и автентично съдържание позволява създаването на повече варианти на рекламни послания.

Това дава възможност на маркетинг екипите да тестват различни подходи спрямо конкретните потребителски нужди, вместо да разчитат на една универсална визия.

По-опростена структура на рекламните акаунти

По-ясната структура на кампаниите улеснява управлението на бюджетите и анализа на резултатите. Тя може да подкрепи и по-широкото медийно присъствие, когато различните платформи имат предварително определени роли.

Инвестиция в ранните етапи от потребителското пътешествие

Кампаниите, насочени към разпознаваемост и интерес, също имат значение за крайния резултат.

Дори когато не генерират директна продажба, те могат да повлияят върху последващото потребителско поведение и да подпомогнат представянето на каналите, ориентирани към конверсии.

Повече рекламни възможности, но една обща бизнес цел

За да покаже значението на комплексния подход, Станислав Владимиров представи и пример за развитие на общия приход при увеличение на рекламните инвестиции.

Според данните от презентацията през октомври 2026 г. разглежданият бизнес е реализирал приход от 461 763 евро спрямо 234 846 евро за същия месец на предходната година – ръст от 96,6%.

За същия период рекламният разход се е увеличил с 22,6% – от 34 537 евро до 42 337 евро.

Казусът демонстрира как резултатите могат да се оценяват през цялостното развитие на бизнеса, а не единствено чрез показателите на отделните рекламни акаунти. Представените данни обаче не изолират самостоятелния принос на всяка промяна в стратегията.

Сред практическите изводи от лекцията беше и препоръката новите рекламни платформи да се тестват с ясно определени цели, бюджет и времеви хоризонт. По този начин бизнесите могат да оценят потенциала им, преди да предприемат по-мащабни инвестиции.

Netpeak Bulgaria и бъдещето на дигиталната реклама

Участието на дигитална агенция Netpeak Bulgaria в Digital Community Day 2026 постави акцент върху една от важните промени в рекламната индустрия – преминаването от управление на отделни платформи към изграждане на интегрирани маркетинг стратегии.

Станислав Владимиров, който има пет години опит в дигиталния маркетинг и работи по проекти в България и редица европейски пазари, представи практически наблюдения върху Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, Microsoft Advertising и ChatGPT Ads.

Неговата презентация показа, че навлизането на нови рекламни формати не означава непременно замяна на утвърдените канали. По-скоро то създава възможности за по-прецизно достигане до потребителите в различни моменти от процеса на вземане на решение.

Основният извод от участието на Netpeak Bulgaria е, че устойчивият дигитален растеж зависи не от броя използвани рекламни платформи, а от начина, по който те работят заедно за постигането на измерими бизнес резултати.

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