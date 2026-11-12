Защо САЩ искат Европа да участва в следващия кръг от преговорите за Украйна

Вашингтон вече осъзнава, че амбициите на Владимир Путин не се ограничават единствено до Украйна. Москва иска да постави на масата и въпроса за бъдещето на НАТО и цялата европейска система за сигурност. Това разбиране променя американската позиция и отваря възможност Европа да получи място в преговорите. Но за европейските държави това може да се окаже както дипломатически успех, така и изключително опасен момент, пише в анализ на преговорите от Абу Даби авторитетното международно издание "Политико".

Американският пратеник Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп, не скри трудностите, пред които са били изправени преговарящите.

„В момента между страните няма доверие“, призна той след края на разговорите.

Двете страни, едната водена от помощник на Кремъл, а другата от началника на украинското разузнаване, обсъдиха всички най-трудни теми, включително най-трудната - какво ще се случи със спорната територия - и се бориха усилено за собствените си цели, според присъстващите, пише "Политико".

Настроението се охлади от първия ден до втория. Във вторник, след като преговорите продължиха четири часа и половина, служители на място в Абу Даби, запознати с разговорите, ги определиха като „конструктивни“. Най-доброто, което успяха да обявят в сряда, когато срещата приключи само след два часа, беше, че разговорът е бил „неутрален“, допълва изданието.

Според Кушнър не е имало съществена тема, която да не е била повдигната през двата дни. Според украинския президент Володимир Зеленски, преговарящите от Киев са постигнали голяма победа още в първия ден, като са убедили американците да приемат техния анализ за това къде е фронтовата линия и колко по-малко украинска територия е завладяла Русия, отколкото Москва претендира.

"Трудно е да се види бързо решение по този въпрос, въпреки че в частни изявления американски представители казват, че и двете страни са показали известна гъвкавост по отношение на начина за уреждане на териториалните претенции. Зеленски все още настоява, а изглежда, че американските посредници са съгласни, че въпросите, свързани със съдбата на украинската земя, могат да се обсъждат само на ниво лидери. Подобна среща е все още много далеч. „Очевидно няма голямо доверие или любов между лидерите“, каза Кушнър, цитиран в статията.

Пътуването до Москва е ключово. Кушнър каза, че другата му голяма цел в разговора с Путин ще бъде да го накара да позволи на европейците да се включат в следващия кръг от преговори.

След това американците планират да се отправят към Дъблин, за да се срещнат лично със Зеленски и да се опитат да прокарат дневния ред. Украинците искат да си запишат следващата дата в календара за още разговори, защото се надяват да постигнат сделка преди края на годината, тъй като Русия засилва ударите по електропреносните мрежи и енергийните съоръжения на Украйна, а предстои още една зима.

Може би най-голямата промяна през последните дни е в отношението на Америка. В края на краищата това никога не е било просто преговори между Русия и Украйна; откакто Тръмп се завърна на власт преди близо две години, Киев и Брюксел се опитват да убедят Вашингтон да приеме аргументите им по-сериозно. За европейските съюзници на Украйна това лобиране се отплати. Кушнър и Уиткоф сега искат европейски представители да се включат в следващия кръг от преговори, за да могат да преминат към обсъждане на една от най-запалените теми на Путин: отношенията с НАТО и бъдещата система за европейска сигурност, обобщава изданието.

И по отношение на Украйна американските нагласи се промениха(...) Само преди няколко седмици Тръмп гневно настояваше Зеленски да бъде сменен... Сега обаче Кушнър внимателно хвали украинския преговарящ екип и „големите усилия“, които са положили в Абу Даби. „Мисля, че те се бориха много, много усилено за своите въпроси, бяха много конструктивни", каза Кушнър.

Според "Политико" Зеленски се надява до края на месеца да научи кой ще преговаря от името на Европа - и че това трябва да е един човек.

"Един критичен въпрос е до каква степен разговорите за промяна на континенталната рамка за сигурност, която е подкрепена от НАТО, ще бъдат обвързани с мирните преговори относно Украйна. Европейците отдавна водят кампания за това Украйна да получи възможно най-силните гаранции за сигурност, за да предотвратят повторно нападение на Русия след края на войната. А американските представители искат да проучат идеята за предоставяне на подобно на НАТО споразумение за колективна отбрана с Украйна, което дори би могло да включва самото НАТО като гарант", посочва "Политико".

Длъжностни лица в европейските столици казват, че последователността на тези разговори ще бъде от решаващо значение. Европа страна е сигнализирала за готовността си да проучи по-широката система за сигурност на континента, за да успокои опасенията на Русия - паралелно с мирния процес в Украйна. Но те не искат да се ангажират с никакви по-широки реформи, докато не бъде постигнат мир, завършва анализът.

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