Рекордният Juicy Cash Jackpot на 8888 падна

Невероятен петък за потребител на 8888.bg от град Варна, защото вече е с рекордна за сайта сума по-богат, след като късметът му донесе най-сочния джакпот на 8888 – Juicy Cash Jackpot.

Това е една от най-големите индивидуални печалби в историята на платформата и е доказателство, че милионерският шанс е реален само с един залог.

Juicy Cash Jackpot е един от най-емблематичните джакпоти на 8888, който редовно променя съдбите на играчите си. Сега джакпотът вече е презареден и отново очаква своя следващ голям победител. Сайтът води като лидер в казино забавленията и спортните залагания и тази голяма печалба го доказва.