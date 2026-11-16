Пътната безопасност в България има не само национално, но и ясно изразено регионално измерение. Северозападна България заема първото място сред регионите в Европейския съюз по смъртност при пътнотранспортни произшествия, със 148 загинали на милион жители през 2024 г.

Данните на „Евростат“ очертават сериозно отклонение от общоевропейската статистика и поставят страната в центъра на една от най-тежките социални и инфраструктурни диспропорции в ЕС.

Според публикацията на европейската статистическа служба от 16 ноември 2026 г. през 2024 г. на територията на Съюза са регистрирани 20 210 смъртни случая при пътни произшествия, или средно 45 на милион жители. Българският регионален резултат показва колко неравномерно е разпределен този риск и колко значими могат да бъдат различията между отделните части на европейските държави.

Северозападна България – първа по смъртност в Европа

Със 148 смъртни случая на милион жители Северозападният регион на България отчита най-високия показател сред всички региони на ЕС от ниво NUTS 2, за които има налични данни. Стойността е над три пъти по-висока от средната за Съюза и значително над резултатите на останалите региони в европейската класация, пише БГНЕС.

На второ място е португалският регион Алентежу със 137 загинали на милион жители. Следват френските отвъдморски територии Гваделупа със 131 и Гвиана със 114, островният регион Корсика със 113 и румънският Югозападен Олтения със 111.

Така в групата на най-тежко засегнатите европейски региони се открояват предимно периферни, селски и териториално отдалечени райони. Общият им профил насочва вниманието към значението на транспортната инфраструктура, достъпността на спешната медицинска помощ и характеристиките на пътната мрежа.

България – дълбока регионална асиметрия

Националната картина придобива допълнителна тежест при сравнението между българските региони. Докато Северозападният регион достига 148 загинали на милион жители, Югозападният, включващ столицата, отчита 40. Разликата е 108 смъртни случая на милион души, или близо 3,7 пъти по-висока стойност в Северозапада.

„Евростат“ отчита, че именно България, Франция и Португалия са сред държавите с най-големи вътрешни регионални различия по този показател. Във Франция разликата между Гваделупа и Ил дьо Франс е 110 загинали на милион жители, а в Португалия между Алентежу и столичния регион Голям Лисабон – 109.

Тези съпоставки показват, че националните средни стойности невинаги представят адекватно териториалното разпределение на риска. В българския случай разликата между столичния регион и Северозапада е сред най-значителните в европейски мащаб.

Географията на риска и европейските различия

Общо 22 региона в ЕС регистрират най-малко 80 смъртни случая на милион жители през 2024 г. Те са концентрирани предимно в Южна и Източна Европа, както и в отделни части на Франция и Южна Белгия. В противоположния край на статистиката 15 региона отчитат под 20 загинали на милион души. Финландският архипелаг Оланд не регистрира нито един смъртен случай при пътнотранспортно произшествие за трета поредна година.

От 244-те региона NUTS 2 с налични данни 129 са над средното за ЕС равнище, 113 са под него, а два съвпадат с общоевропейската стойност.

Европейската политика за пътна безопасност си поставя за цел намаляване наполовина на смъртните случаи до 2030 г. и доближаване до нулева смъртност до 2050 г. Според оценката на Европейската комисия напредъкът е недостатъчен за постигането на тези цели.

Следете новините ни в :