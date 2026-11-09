Шестима загинаха при експлозия в завод в Турция

Шестима души са загинали, а 8 са в неизвестност след експлозия в металургичен завод край турския град Алиага, окръг Измир, предадоха вестник „Милиет“ и БТА.

При експлозията са пострадали 14 работници, като трима от тях са в тежко състояние. Ранените са били транспортирани в различни болници в региона.

По първоначални данни мостов кран се е скъсал по време на отливане на течна стомана, след което е пропаднал в електродъговата пещ и е предизвикал експлозията. На място са изпратени пожарни екипи, които работят по овладяването на пожара, предизвикан от взрива.

Според свидетели експлозията е била изключително силна.

Министърът на правосъдието Акън Гюрлек заяви, че прокуратурата в град Менемен, който е близо до Измир, незабавно е започнала разследване. Назначени са четирима прокурори.

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