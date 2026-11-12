Никола Цолов става резервен пилот на ''Ред Бул'' и ''Рейсинг Булс'' във Формула 1 през 2027 г.

19-годишният български автомобилен състезател Никола Цолов ще бъде резервен пилот на двата отбора на „Ред Бул“ във Формула 1 през сезон 2027 г. Новината беше официално обявена днес, 12 ноември, само часове след като „Рейсинг Булс“ потвърди, че запазва титулярните си пилоти Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад за следващата година.

Така Цолов няма да получи титулярно място във Формула 1 през 2027 г., но ще направи важна крачка към най-престижния автомобилен шампионат, като стане официален резервен пилот едновременно на „Ред Бул Рейсинг“ и „Рейсинг Булс“.

Според съобщението на „Ред Бул“ българинът ще премине през специална програма за развитие, която включва работа на симулатор, участие в свободни тренировки по време на състезателни уикенди, тестове с болиди от предишни сезони и изпитания на гуми.

Целта е младият пилот да натрупа необходимия опит и да бъде напълно подготвен за бъдещо титулярно място във Формула 1.

„Изключително щастлив съм и съм благодарен на Ред Бул за тази възможност. Откакто се присъединих към младежката програма, получих невероятна подкрепа и се развих много както като пилот, така и като човек“, заяви Никола Цолов. „Амбицията ми е ясна: искам да стана пилот във Формула 1. Възможността да прекарам следващата година в подготовка за тази стъпка е изключително вълнуваща. Знам, че имам още много да уча, но съм готов да работя усилено и да използвам всяка възможност“, допълни българинът.

Ръководителят на „Ред Бул Рейсинг“ Лоран Мекис също изрази висока оценка за качествата на Цолов.

„Никола е изключително талантлив млад пилот и сме силно впечатлени от развитието и представянето му през последните години. Фактът, че се бори за титлата във Формула 3, а сега е претендент за шампионската титла във Формула 2 още в първия си пълен сезон, говори много за неговите способности и решителност“, заяви Мекис.

Той подчерта, че отборът вярва в бъдещето на българина във Формула 1 и възнамерява да му осигури необходимата подготовка за следващата стъпка в кариерата.

„През 2027 г. ще се съсредоточим върху това да му дадем опита, инструментите и подкрепата, от които се нуждае, за да бъде готов да се състезава във Формула 1“, посочи ръководителят на тима.

Назначението идва след впечатляващ сезон за Цолов във Формула 2. Българинът заема второ място във временното класиране при пилотите, като има шест победи – четири в основните състезания и две в спринтовете. Той стана и първият пилот в историята на Формула 2, постигнал три поредни победи.

До края на сезона остават два състезателни уикенда – в Катар и Абу Даби, а Цолов продължава борбата за шампионската титла.

През 2025 г. българинът завърши втори в шампионата на Формула 3, а през настоящия сезон направи и първата си официална поява в състезателен уикенд на Формула 1, като участва в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико с болид на „Рейсинг Булс“.

Представянето му го превърна в един от кандидатите за титулярно място в отбора през 2027 г. В крайна сметка обаче ръководството реши да продължи с настоящите си пилоти.

Лиъм Лоусън запазва мястото си след силно представяне през сезона, включително седмо място в Гран при на Сао Пауло. Новозеландецът има 89 точки в класирането при пилотите, а „Рейсинг Булс“ се бори за петата позиция при конструкторите.

Отборният директор Алан Пермейн обясни решението с доброто развитие на Лоусън и британския му съотборник Арвид Линдблад.

„Убедени сме, че това е най-добрата пилотска двойка за нас, която съчетава опит и амбиция“, заяви Пермейн.

Макар да не получава титулярно място през следващата година, Никола Цолов остава част от плановете на „Ред Бул“ за бъдещето. Новата му позиция ще му позволи да работи непосредствено с два отбора от Формула 1 и да продължи подготовката си за дебют като редовен състезател в световния шампионат.

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