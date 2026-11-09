След 5-годишен ремонт Театър ''София'' отново отваря врати. Тази вечер на сцената в обновената сграда в парка "Заимов" е премиерата на спектакъла "Не свиква с тъмното окото (Корени)" на Маргарита Младенова.

Ремонтът на театъра започна през септември 2021 г. и по първоначален план трябваше да приключи на 16 декември 2023 г. – броени седмици след встъпването в длъжност на новото ръководство на Столичната община. Това обаче не се случи.

"Заварихме строителна площадка броени дни преди крайния срок. Избрахме да работим, вместо да търсим виновници за наследените проблеми. Трябваше да решаваме въпроси, които изобщо не е трябвало да съществуват, но успяхме да спасим европейското финансиране и да доведем проекта до финала", заяви кметът на София Васил Терзиев по повод ремонта на сградата.

"На практика се оказа, че трябва да довършим една сграда и тепърва да осигурим всичко необходимо, за да може тя действително да бъде театър", допълни кметът.

Сред най-сериозните проблеми се оказват липсата на проекти за интериора и обзавеждането на гримьорните, кабинетите, фоайетата и гардеробите, както и на основни елементи от сценичното оборудване – завеси, дървена настилка на сцената, допълнителна сценична механизация и противопожарна завеса, казват от Столична община.

Оттам организират допълнителното проектиране, осигуряване на финансиране и изпълнението на липсващите дейности. Въпреки усложненията строително-монтажните работи по европейския проект са приключени в договорения срок до 31 юли 2025 г., с което са запазени близо 10 млн. лв. европейско финансиране.

В петък приключи първият етап от обновяването на пространството около Театър "София" – пред централния вход на сградата, като дейностите също не са били предвидени в първоначалния проект за реконструкция. До края на ноември се очаква да приключат и дейностите в останалата част от прилежащото пространство около театъра, уточниха от Общината.

Тъй като днес е и 60-годишнината от основаването на театъра, програмата днес ще започне с възможност за разглеждане на две изложби. "60 години театър "София" представя архивни кадри от знакови постановки, чиито текстове са включени в юбилейния спектакъл, както и портретната изложба на театралната трупа.

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