И в Абу Даби Русия е настояла НАТО да се върне в границите си от 1997 г.

Още в първия ден на двудневните преговори за мир в Украйна, проведени в Абу Даби, Русия е настояла за предложенията си за промяна на европейската архитектура на сигурност, които Владимир Путин прокарваше в диалога си с бившия американски президент Джо Байдън през декември 2021 г.

Става дума за така наречените „гаранции за сигурност“, които Москва предлагаше да бъдат закрепени в споразумения със САЩ и НАТО. Сред исканията ѝ бяха отказ от по-нататъшно разширяване на алианса, намаляване на военното присъствие на други съюзници в страните, присъединили се към НАТО след 1997 г., и ограничаване на военното сътрудничество с постсъветските държави извън пакта, по-специално с Украйна.

Това събщи РБК с позоваване на свои източници, участвали в преговорите.

„Според тях (руските преговарящи - бел. ред.), видите ли, това, че Байдън не е приел условията им, е довело до войната. Макар всички да разбират, че причината не е в това. Същевременно днес по време на преговорите американците се опитваха да разберат от какво се страхува Русия, та са ѝ необходими гаранции за сигурност“, коментира източникът.

При днешната среща между преговарящите, продължила по-малко от два часа, страните са се договорили за размяната на военнопленници между Русия и Украйна да се състои през следващите две–три седмици, заяви първият зам.-началник на управлението по информация на руския Генщабе Александър Зорин, цитиран от Би Би Си.

„В следващите, може би две–три седмици, според мен, (това ще се случи), след като бъдат съгласувани всички въпроси, свързани с процедурата по размяната“, посочи Зорин.

По думите му това ще бъде една от най-мащабните размени — по над 1000 души от всяка страна.

"Миналата година най-мащабната беше за 1000 души. От нея ще се насочваме“, заяви генералът.

Мащабните размяни на военнопленници са единственият забележим резултат от тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ, които се проведоха във вторник и сряда за първи път от февруари. Украинската страна по-рано обяви нова размяна, а ръководителят на руската делегация Владимир Медински потвърди плановете на пресконференция след преговорите, коментира Би Би Си.

Един от ключовите украински преговарящи, Давид Арахамия обаче бе по-оптимистично настроен. Според него по време на мирните преговори в Абу Даби се е очертала „добра динамика“, която позволява да се разчита на постигане на решение до края на годината.

„Имаме добър тласък, за да намерим решение до Нова година“, посочи той, цитиран от Ройтерс.

В същото време Арахамия определи преговорите като „твърди“, „защото те (руските представители) донесоха много строги директиви, при които няма място за преговори“.

На журналистически въпрос дали руската страна продължава да иска изтегляне на украинските войски от Донбас, ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов отговори уклончиво.

„Въпросът, който се повдигна по време на преговорите, е въпрос на преговорите. Важен е само резултатът. Когато го постигнем, за него ще бъде обявено публично“, лаконично коментира той.

Арахамия отбеляза, че преговорите трябва да бъдат многостранни, а не тристранни, и че в тях трябва да е представена Европа.

На това ръководителят на руската делегация Владимир Медински се изрази презрително, тъй като Европа помага за доставките на оръжие за Украйна.

Специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще отпътуват за Москва утре, обави Кушнер на пресконференцията в Абу Даби след края на тристранните преговори. Слет това двамата ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин.

Путин ще се срещне с руските преговарящи, ако прецени, че това е необходимо; във всеки случай той ще получи пълен доклад, заяви представителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Кушнер обяви след втория ден, че срещите са били много продуктивни и че по време на тях са обсъждани и „трудни въпроси“, като най-трудният той нарече въпроса за териториите.

По думите на Кушнер преговорите с европейските представители, които се проведоха паралелно в Абу Даби, също са били продуктивни, а Европа трябва да е на масата на преговорите, настоя той.

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