Предложенията, с които Зеленски отиде при Тръмп

Financial Times публикува предложенията, с които украинския президент Володимир Зеленски е отишъл на срещата с американския президент Доналд Тръмп. Изданието твърди, че се е добрало до конфиденциални документи. Ето какво съдържат те според FT:

Украйна няма да приеме никакви споразумения, включително териториални отстъпки на Руската федерация, и настоява за прекратяване на огъня като първа стъпка към пълно мирно споразумение.

Според документа Киев също така отхвърля предложението на Путин, направено към Тръмп в Аляска, за замразяване на останалата линия на фронта, ако Украйна изтегли войските си от източните региони — Донецка и Луганска области. Това ще създаде „плацдарм за по-нататъшно и бързо настъпление на руските войски в направление към Днепър“ и ще позволи на Путин „да постигне целите на агресията по други средства“, се казва в документа.

Също така Украйна обещава да купи американско оръжие за 100 млрд. долара, финансирано от Европа, като част от сделката за получаване на гаранции за сигурност от САЩ.

Освен това изданието съобщава, че Киев и Вашингтон ще сключат сделка за 50 млрд. долара за производство на безпилотни летателни апарати от украински компании.

В поверителните документи не е посочено какво точно оръжие Украйна иска да закупи по сделката, но Киев ясно е дал да се разбере, че желае да придобие поне 10 системи противовъздушна отбрана Patriot, произведени в САЩ, за защита на своите градове и критично важна инфраструктура, както и други ракети и оборудване. В документа не е уточнено коя част от сделката за безпилотните апарати ще бъде свързана с покупки и коя — с инвестиции.

Освен това Киев настоява да му бъде предоставено пълно обезщетение от Русия за щетите по време на войната, което потенциално може да бъде платено за сметка на руски активи на стойност 300 милиарда долара, замразени в западните държави. Каквото и да е облекчаване на санкциите трябва да бъде предоставяно само при условие, че Русия спазва бъдещото мирно споразумение и „играе честно“, се добавя в документа.