Тръмп прекъсна срещата, за да се обади на Путин. Разговорите са възобновени (обновена)

Разговорите между Тръмп, Зеленски и европейските лидери са възобновени, след като американският президент ги прекъсна, за да се обади на руския президент Владимир Путин, съобщи Би Би Си.

Все още не се знае каква е била реакцията на Путин.

Първоначално Би Би Си съобщиу, че срещата на Тръмп с европейските лидери е приключила, като се позова на свои източници и че разговорите между Тръмп и Зеленски обаче продължават, вече в друг формат.

Зеленски е имал уговорено интервю по Fox News, което е отменено.

Малко след това обаче CNN съобщи, Тръмп само временно е паузирал срещата си с европейските лидери и Зеленски, за да се обади по телефона на Путин. Американската политическа телевизия също се позовава на "свой източник".

Белият дом изглежда не е предвидил съвместна пресконференция след разговорите, но има много журналисти от всяка нация и е възможно някой от европейските лидери да даде информация пред тях, смята британската национална медия.

    sandman

    19.08 2025 в 00:28

    Украйна публикува първи кадри от изпитания на крилати ракети „Фламинго“. Според съобщенията, ракетата има обсег до 3000 км, носи бойна глава от 1000 кг, достига скорост от 950 км/ч, устойчива е на електронна война и може да се произвежда масово.
     