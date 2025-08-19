Тръмп прекъсна срещата, за да се обади на Путин. Разговорите са възобновени (обновена)

Разговорите между Тръмп, Зеленски и европейските лидери са възобновени, след като американският президент ги прекъсна, за да се обади на руския президент Владимир Путин, съобщи Би Би Си.

Все още не се знае каква е била реакцията на Путин.

Първоначално Би Би Си съобщиу, че срещата на Тръмп с европейските лидери е приключила, като се позова на свои източници и че разговорите между Тръмп и Зеленски обаче продължават, вече в друг формат.

Зеленски е имал уговорено интервю по Fox News, което е отменено.

Малко след това обаче CNN съобщи, Тръмп само временно е паузирал срещата си с европейските лидери и Зеленски, за да се обади по телефона на Путин. Американската политическа телевизия също се позовава на "свой източник".

Белият дом изглежда не е предвидил съвместна пресконференция след разговорите, но има много журналисти от всяка нация и е възможно някой от европейските лидери да даде информация пред тях, смята британската национална медия.

Какво се случи досега вижте тук:

Зеленски дойде с костюм, Тръмп го посрещна пред вратата и веднага го хвърли на журналистите

Натиск: Тръмп сложи пред Зеленски карта на завладените територии

Прекратяване на огъня - преди или след преговорите? Първи различия на срещата на Тръмп с европейските лидери