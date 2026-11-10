ДБ: Гражданите ги чака тежка зима

Българските граждани ги чака тежка зима, тъй като управляващите от "Прогресивна България" организират ценова буря с всички данъчни промени, които предприемат. Това посочи народният представител от „Демократична България“ Мартин Димитров в кулоарите на парламента по време на днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.

„Управляващите организират перфектна ценова буря тази зима. Защото има едновременно по-високи цени в енергетиката, има огромен дефицит, има нови по-високи данъци и всичко това ще доведе до ценова буря в ущърб на всяко едно българско семейство“, каза Димитров.

По думите му решението на този проблем е по-бързо развитие на икономиката и по-нисък дефицит. Той подчерта, че ДБ е внесла два законопроекта в тази посока, като единият е частично приет, визирайки ускорената данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура, приета днес с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Другият законопроект, внесен от ДБ, който предстои да бъде разгледан днес, предлага прагът за регистрация по ДДС да бъде вдигнат на 85 000 евро. От своя страна управляващите предвиждат този праг да възлиза на 60 000 евро.

Според Димитров действията на правителството са недостатъчни и ще провокират тежка зима за гражданите.

„Българските граждани ще започнат да усещат по джоба си първо спада на развитието и второ най-вече – чака ни една много тежка зима с това управление“, каза той.

Владислав Панев от „Демократична България“ изрази съмнение в бюджетните планове на управляващите и изказа съжаление, че мнозинството не се е вслушало в аргументите против въвеждането на данък свръхпечалба.

„Не знам как си представят бюджета за следващата година. От една страна България има много сериозен проблем с инвестициите, които са под необходимото ниво за дългосрочен и траен икономически растеж. През последните 5 години растежът изцяло се обуславя от потреблението. В същото време догодина хем потреблението ще бъде по-ниско, хем инвестициите ще пострадат не само заради международната конюнктура, но и заради допълнителния български фактор - по-високо данъчно облагане с поне 2 млрд. евро“, каза той.

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