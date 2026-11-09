Затварят емблематично софийско кино

Емблематичното софийско кино "Евро синема" затваря врати утре.

За решението разбираме от публикация във Фейсбук страницата на киното.

"Помещенията, използвани от киното, представляват имот – публична държавна собственост с предназначение за "културна и обществена дейност", предоставен за управление на Министерство на културата. С оглед на подготовката на предстояща процедура, която ще определи нов наемател, развиващ посочената дейност, отлагана вече доста години, ведомството желае пространството да бъде предварително освободено", обяснява се в публикацията.

"Признателни сме на всички вас – публиката, творци, оператори и институции във филмовата, културната и обществената сфера за подкрепата и дългогодишната съвместна работа, благодарение на които "Евро Синема" написа своята 27-годишна история, създаде своя запазена марка и бе едно от първите и емблематични арт кина в столицата", пишат от екипа.

Оттам посочват, че ще продължат съвместната си работа в "Културен Център G8", където екипите на двете кина ще се обединят, а една от залите ще бъде именувана "Евро Синема", за да бъде съхранен споменът за културната локация.

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