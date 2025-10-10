Австрия ще се откаже да е домакин на песенния конкурс "Евровизия", ако Израел бъде изключен от следващото издание на състезанието. Това заявиха канцлерът Кристиан Щокер и австрийският държавен секретар по въпросите на администрацията Александър Прьол, съобщава Евронюз. Отказ от домакинство на този етап може да струва на националната телевизия на страната ORF до 40 милиона евро неустойка.

Изявлението идва на фона на решение на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕBU) да организира вот, с който да се вземе решение за бъдещето на Израел в конкурса. Той ще се проведе дистанционно през ноември.

Натискът за изключване на страната от състезанието се дължи на недоволство от хуманитарната криза в Газа и обвиненията за извършване на геноцид от страна на Израел над местното население. Няколко европейски държави - Нидерландия, Ирландия, Исландия, Словения и Испания обявиха, че ще откажат да изпратят свои участници, ако Израел бъде допуснат до конкурса.

Отказът на Испания е с особена тежест, тъй като страната е членка на "голямата петорка" заедно с Великобритания, Италия, Франция и Германия. Тези страни всяка година се класират автоматично за финала на конкурса.

За сметка на това германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че Германия, друга страна от петорката, няма да участва в конкурса при изключване на Израел:

"Израел има своето място там", подчерта той.

Според израелската медия Ynet през септември Европейският съюз за радио и телевизия "неофициално" казал на израелските представители, че трябва временно да се оттеглят от конкурса. В случай че Израел желае да остане в "Евровизия", неговият изпълнител трябва да участва под неутрален флаг, подобно на руските спортисти на Олимпийските игри. Тази информация обаче не е потвърдена от EBU.

Когато през 2024 и 2025 г. нараснаха призивите Израел да бъде изключен от конкурса, Съюзът заяви, че "Евровизия" не е състезание между правителства, а между обществени телевизии и посочи, че израелската обществена телевизия KAN не е нарушила никакви правила, които да оправдаят изключването ѝ.

Според Евронюз ако държавата победител откаже или не може да бъде домакин на конкурса, BBC се счита за неофициалният резервен организатор.