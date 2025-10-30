Протест: Камен Калев отказа ''Златен век'' - срещу управление, което не зачита върховенството на закона

В навечерието на Деня на народните будители Министерството на културата отличи 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци с държавната награда „Златен век“. Един от номинираните – режисьорът Камен Калев („Източни пиеси“, „Островът“, „С лице надолу“, „Февруари“) – отказа отличието. Вместо да излезе на сцената в галерия „Средец“, той внесе в приемната на ведомството кратка декларация, с която мотивира отказа си.

„Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни“, заявява Калев. Той уточнява, че решението му не е насочено лично към министър Мариан Бачев и „не е провокирано от събитията около него през последните дни“.

Какво се случи на церемонията

Церемонията се проведе в галерия „Средец“. Министърът на културата Мариан Бачев изнесе слово, в което – на фона на шумния дебат около неговата детска театрална школа „Аркадия Фюжън Арт“ – акцентира върху ролята на културното образование:

„Неслучайно от много години работя с деца, защото знам, че в образованието на тези деца, когато им посееш зрънцето на любовта към изкуството… се крие пътят към изграждането на смислени хора“, каза Бачев. По-рано през деня той заяви пред журналисти, че не е знаел за проблем с помещенията на школата в читалище „Николай Хайтов – 1936“.

Сред носителите на отличието, които приеха наградите, са:

-с най-висока степен „огърлие“ – директорът на РИМ–Русе проф. Николай Ненов, актьорът Руси Чанев, певицата Йорданка Христова;

-със „Златен век“ – звезда – арх. Стефан Стайнов, пианистът проф. Иван Дреников, балетният артист и педагог Бойко Неделчев, оперната певица Веселина Кацарова, писателите Весела Люцканова и Здравка Евтимова;

-с почетен знак печат на Цар Симеон Велики – златен – генералният директор на БТА Кирил Вълчев, режисьорите Владимир Краев и Пантелей Цанков, сценаристът проф. д-р Марин Дамянов, дългогодишният директор на ДКТ–Бургас Христина Арсенова-Андреева, журналистът и кинодраматург Зелма Алмалех, актрисата Янина Кашева, изследователят и автор Неда Антонова, Карен Алексанян („Двор на Кирилицата“ – Плиска);

-с печата – сребърен (грамота и парична награда) – режисьорът и аниматор Велислав Казаков, сценаристката доц. д-р Невелина Попова, зам.-директорът на РНБ „П. Р. Славейков“–В. Търново д-р Иван Ангелов, сценаристът и бивш ректор на НАТФИЗ проф. Любомир Халачев, писателят Христо Славов.

Именно тази степен е била предвидена и за Камен Калев.

Плакети „Принос в развитие на културата“ получиха още: доц. д-р Христо Попов (НАИМ–БАН), ръководителката на школа по класически и модерен танц Вероника Братанова-Димитрова, продуцентът и художник Весела Данчева-Богданова, писателката и поетеса Мария Пеева, ансамбъл „Китна Тракия“ – Хасково, проф. Банко Банков, чл.-кор. проф. Владко Панайотов, поетът и журналист Венко Евтимов, поетесата Маргарита Петкова, доц. Петър Хаджинаков, писателката Албена Фурнаджиева.

Защо отказът е важен – и защо не е прецедент

Решението на Камен Калев носи ясна политико-етична заявка: артист приема признанието на общността, но отказва държавния знак, когато смята, че той прикрива дефицити на върховенството на правото. Подобен акт не е прецедент.

Преди осем години писателят и драматург Стефан Цанев отказа „Златен век“ (тогава връчен от министър Вежди Рашидов) с аргумент, че сред наградените е и Димитър Иванов („Митю Гестапото“), последният началник на Шести отдел на Шесто управление на ДС. И в двата случая става дума за принципна позиция – не срещу творческата общност или срещу самото отличие, а срещу символичната рамка, в която държавата го връчва.

Контекстът: напрежение в културния сектор и остри реакции

От седмица културният сектор е разтърсен от скандал около детската театрална школа „Аркадия Фюжън Арт“ и публичния спор между министър Бачев и кмета на район „Изгрев“ за започнала проверка на дейността в читалище „Николай Хайтов – 1936“. В отделна позиция Съюзът на артистите осъди всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство, настоя за презумпцията за невинност и поиска от институциите бързина и прозрачност.

Отказът на Камен Калев се появява именно на този фон – и добавя нов пласт към разговора: легитимността на жестовете на държавата в очите на творците, когато доверието към институциите е разклатено.

Какво следва

Декларацията на Калев е подадена официално в приемната на Министерството на културата. Не е известно дали ведомството ще направи отделен коментар по отказа. Междувременно списъкът с останалите отличени е факт, а „Златен век“ продължава да бъде най-високото държавно отличие в сектора – и алтернатива за лична позиция, когато носителят прецени, че такава е нужна.