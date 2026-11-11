Ицко Финци и неговата съпруга Лиза разказват на децата за книгите и картините, които измислиха Европа

Рицари, чудовища, гении и мечтатели оживяват в гласа на големия български актьор. Образователната платформа „Филизи 33“ започва през декември две нови програми, посветени на европейската литература и историята на изкуството.

Какви истории са разказвали европейците преди хиляда години? Кои са героите, чудовищата и мечтателите, населявали въображението на поколения читатели? И какво могат да ни разкрият картините на великите художници, ако се научим да разчитаме техния таен език?

Отговорите на тези въпроси ще търсят две нови образователни програми на „Филизи 33“, които започват през декември и са предназначени за деца и юноши от 10 до 14 години, но обещават да бъдат увлекателни и за възрастните.

В първата от тях — „Книгите, които измислиха Европа. Рицари, чудовища, гении и мечтатели“ — разказвач е големият български актьор Ицко Финци.

С неговия неповторим глас ще оживеят 12 литературни истории от VIII до XVII век, които са оставили трайна следа в европейската култура. Автор на цикъла е доц. д-р Лиза Боева.

Вместо традиционни уроци и литературни анализи младите слушатели ще получат възможност да се потопят в самите произведения — да следват приключенията на героите, да откриват неочакваните обрати и да се срещнат с фантастичните създания и необикновените идеи, които са вълнували въображението на Европа през вековете.

„Целта е младите слушатели да опознаят и обикнат тези забележителни истории, които от векове вълнуват въображението, но все още пазят тайни, изненади и неочаквани открития“, обясняват от „Филизи 33“.

На всяко литературно произведение са посветени четири срещи, в които историята се разгръща постепенно, без да се пропускат любопитните подробности и неочакваните обрати.

„Това не са лекции или литературни анализи, а подробни преразкази, които се разгръщат бавно, с внимание към детайлите“, подчертават организаторите.

Тайният живот на картините

Втората програма — „Тайният живот на картините. Пътешествие в европейското изкуство от Средновековието до Барока“ — е посветена на големите художници и произведенията, които са променили начина, по който виждаме света.

Неин автор и разказвач е доц. д-р Лиза Боева, която ще поведе младите зрители на пътешествие през вековете с помощта на специално създадени филмови разкази.

В тях картините няма просто да бъдат разглеждани като произведения на изкуството, а като загадки, изпълнени със символи, скрити послания и истории.

„Целта е младите зрители да открият необикновения свят на големите художници и техните произведения, да се научат да забелязват скритите детайли, да разгадават символи и да разбират историите, които картините разказват“, обяснява Лиза Боева.

По думите ѝ това не са традиционни лекции по история на изкуството, а увлекателно пътешествие, в което всяка подробност може да се окаже ключ към ново откритие.

Програмата включва четири последователни, но самостоятелни тримесечни курса. Всеки от тях съдържа по 12 филмови разказа.

И двете инициативи на „Филизи 33“ са изградени около идеята, че литературата и изкуството могат да бъдат преживявани като приключение, а не просто изучавани като учебен материал.

С гласа на Ицко Финци и разказите на Лиза Боева европейското културно наследство ще получи нов живот за поколение, което тепърва открива неговите герои, загадки и чудеса.

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