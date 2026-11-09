Човекът, предложил на Кристо да опакова Райхстага, ще гостува в Габрово

Американският историк на архитектурата Майкъл Кълън, чиято пощенска картичка от 1971 г. поставя началото на проекта „Опакованият Райхстаг“, ще гостува на 20 ноември в Габрово, където ще разкаже историята на една от най-значимите художествени творби на XX век. Срещата ще бъде от 18:00 часа в Центъра за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“, съобщи за БТА Димитър Ганев, отговарящ за връзките с обществеността на културния институт.

Кълън ще разкаже как идеята за опаковането на Райхстага в Берлин се превръща в реалност след 24 години усилия, политически дебати и преговори. На следващия ден, 21 ноември, той ще гостува и в София.

През август 1971 г. Кълън, тогава галерист в Западен Берлин, изпраща на Кристо и Жан-Клод пощенска картичка с изображение на Райхстага и предложение сградата да бъде опакована. По онова време тя стои празна до Берлинската стена, в очакване на обединение, което изглежда несигурно. „Исках да подчертая този абсурд и да привлека вниманието на хората към него“, казва Кълън в интервю от 2025 г.

Реализацията на проекта среща многократни откази. През 1977 г. председателят на Бундестага Карл Карстенс, през 1981 г. Рихард Щюклен и през 1987 г. Филип Йенингер отхвърлят предложението. Проектът продължава да се развива благодарение на упоритостта на Кристо и Жан-Клод и подкрепата на бившия канцлер Вили Бранд, който през 1981 г. лично ги окуражава да не се отказват.

Промяната настъпва с подкрепата на Рита Зюсмут (1937–2026), председател на Бундестага от 1988 до 1998 г., която застава зад проекта въпреки съпротивата на канцлера Хелмут Кол. На 25 февруари 1994 г., след 70-минутен дебат, германският парламент одобрява проекта с 292 гласа „за“ срещу 223 „против“.

Между 24 юни и 7 юли 1995 г. Райхстагът е обвит със 100 000 кв. м сребриста тъкан и сини въжета. Творбата е видяна от около пет милиона души.

Изминават 24 години от първоначалната идея до нейната реализация. През този период Кълън е довереник, преводач и посредник на Кристо и Жан-Клод в Германия. По молба на Кристо той проучва архивите в Потсдам, Дрезден и Мерзебург, а през 1983 г. публикува първата монография за сградата – Der Reichstag. Die Geschichte eines Monuments.

Срещата в Габрово, родния град на Кристо, ще даде възможност на публиката да чуе историята от първо лице. След разговора ще има възможност за въпроси.

„Не мога да си представя колко амбициозна е била идеята за опаковане на Райхстага в разделена Германия в началото на 70-те. Изкуството на Кристо и Жан-Клод е урок по мечтаене, но и по постигане на мечтите“, казва директорът на Център „Кристо и Жан-Клод“ в Габрово Маргарита Доровска.

По думите ѝ след като двамата автори вече не са сред нас за Центъра е важно да среща публиката с хора от близкия им кръг, които пазят паметта за проектите им и могат да разказват за тях от първо лице. Доровска посочва, че днес има нужда свободата и смелостта да бъдат разглеждани не като абстрактни понятия, а като художествени и житейски решения, отстоявани от Кристо и Жан-Клод.

Журналистът Даниел Ненчев, интервюирал Кристо по повод единствената му изложба в България през 2015 г., отбелязва, че историята на проекта започва още през 60-те години, когато двамата художници обсъждат опаковането на публична сграда – затвор, стадион или парламент.

„Майкъл Кълън дава вятър в платната на тази идея“, казва Ненчев. Според него „Опакованият Райхстаг“ се превръща в емблема на периода след падането на Берлинската стена и обединението на Германия, както и в знаков пример за ролята на публичното изкуство да събира хората, да променя градовете и историята.

Майкъл Кълън е роден в Ню Йорк и завършва история и руски език в Бруклинския колеж. От 1961 г. живее в Германия, а от 1964 г. – в Берлин, където открива галерия за съвременно изкуство. Той е историк на архитектурата и автор на първата монография за Райхстага. В момента работи върху биография на Гулиелмо Либри, известен крадец на книги от XIX век.

Център „Кристо и Жан-Клод“ е пространство за съвременно изкуство в Габрово, родния град на Кристо (1935–2020). Разположен е в сградата на бившия текстилен техникум на брега на река Янтра и отваря врати за публика през октомври 2023 г. Центърът организира изложби, артистични резиденции, работилници и инициативи в градската среда.

Идеята за създаването му възниква като гражданска инициатива в началото на 90-те години. През 2013 г. Кристо дарява на Габрово 50 свои плаката с условието Центърът да бъде реализиран в рамките на 10 години. Обещанието е изпълнено през 2023 г.

Освен в Габрово Майкъл Кълън ще гостува и в София на 21 ноември от 16:00 часа в Концептуално пространство ДОМ на ул. „Петър Парчевич“ 49А.

Входът и за двете срещи е свободен, а дискусиите ще бъдат на английски език.

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