Софийският апелативен съд гледа мярката на варненския кмет Благомир Коцев

Софийският апелативен съд ще гледа мярката на варненския кмет Благомир Коцев днес. Той, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, са в ареста от 2 месеца и половина с обвинение за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и пране на пари.
Отвод: Съдия Георги Ушев не иска да гледа мярката на Благомир Коцев
Снощи се проведе пореден протест в подкрепа на задържания кмет на Варна. Протестиращите настояха за незабавното освобождаване от ареста на Коцев и общинските съветници.
Междувременно бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, считан за основен свидетел по делото, публикува ново съобщение в социалните мрежи, където обяви, че в показанията си, за които твърди, че са дадени под натиск и заплахи, не уличава кмета Благомир Коцев в извършване на престъпление.
"Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация", написа Иванов.
