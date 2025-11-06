Божанов: И всички от ГЕРБ, ПП-ДБ и АПС да бяхме в залата, пак щеше да има комисия ''Сорос''

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че дори всички депутати от ГЕРБ, ПП-ДБ и АПС бяха вчера в пленарната зала вчера - комисията "Сорос" пак щеше да е факт.

Вчера Народното събрание изненадващо създаде временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос, и техните фондации на територията на България. Това се случва по желание на Делян Пеевски и "ДПС-Ново начало". Съпротива на предложението дойде само от ГЕРБ, "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и АПС на Ахмед Доган.

Общо 17 депутати евроатлантици проспаха гласуването - от ПП-ДБ отсъстваха общо 12 депутати при гласуването, а от ГЕРБ - петима. Ако те бяха в залата и бяха гласували "против" или "въздържал се" - проекторешението нямаше да мине.

"Вчера имаше мнозинство. Ако видите сумите на парламентарните групи, тези гласували "против" и "въздържал се" за тази комисия сме ние, ГЕРБ и АПС. Нямаме 121 гласа. Дори всички 17 души да бяха в зала - нямаше да мине. Аз не казвам, че не трябваше да бъдем в залата, съгласен съм с критиката. Но тогава щеше да дойде един от останалите, да претича по коридора и да мине отново", обясни днес пред журналисти в парламента Божанов.

Другият лидер на Да, БГ Ивайло Мирчев призова България да се "заинтересува" какво пише в документите по глобалния закон "Магнитски", в които са включени няколко българи, включително и Делян Пеевски.

"Опитът на Бойко Борисов да избели и изпере своя партньор Пеевски претърпя пълна катастрофа. Христо Иванов разказа истината, а вторият шамар дойде от британското посолство. Не е добре, когато някой лъже. Може би сега ще чакаме и позиция на WSJ, след като Борисов каза, че това, което пише не е истина", каза Ивайло Мирчев.

Той подчерта, че в документите по "Магнитски" не пише за никакви паспорти, както Борисов твърди, а за тежки корупционни измами.

"Скоро ще има документи, тъй като г-н Божанов е изпратил запитване до МВнР. Ние за разлика от Борисов празни приказки не говорим", каза Мирчев.

Божидар Божанов добави, че в момента, в който Борисов е излъгал, е бил опроверган от британското посолство. Изтъкна, че има разлика между преговори с Дейвид Камерън и разговор с британското посолство, за който от партията имат данни, че Мария Габриел е водила като външен министър.

Икономистът Мартин Димитров заяви, че е критично важно бюджетът да се изтегли и да се внесе нов, защото в противен случай България върви към катастрофа през следващите години.

"Искаме тези 5 млрд. лв касичка, предвидени като допълнителен дълг, с който не се финансира дефицитът - да отпадне веднага. Да не се увеличава данъкът върху дивидентите от 5 на 10%. Не може с по-високи данъци да намаляваш сивата икономика. Това е шизофренно! Трето - да няма увеличаване на осигуровките, а по-голяма събираемост", каза депутатът.

"Да, България" настоява увеличението на максималния осигурителен доход да е наполовина, защото в противен случай се наказват "най-производителните хора" в България. "Това е начинът да не влизаме в левичарство, което ще ни вкара в румънския и гръцки сценарий", добави Мартин Димитров.

Божидар Божанов допълни, че в сегашния бюджет се появяват "корупционни разходи", които управляващото мнозинство в различните си форми през годините е "бранило".