''Да, България'' призова Теменужка Петкова да оттегли бюджет 2026, писаха ѝ ''слаб ляв 2''

"Да, България" призова финансовия министър Теменужка Петкова да оттегли Бюджет'2026. От формация обявиха, че ще предоставят техните 30 мерки.

"Пишем на госпожа Теменужка Петкова слаб ляв 2. Искаме бюджетът да бъде върнат веднага. Този бюджет няма нито една положителна оценка. Той е вреден за страната и е с безпрецедентни мерки. Някой си играе с държавния бюджет и го смята за собствения си портфейл", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

В понеделник (3 ноември) Министерството на финансите (МФ) публикува проекта на Бюджет за 2026 година и даде само един ден срок за обществено обсъждане. Вчера (4 ноември) десетки имейли на граждани затрупаха пощата на финансовото министерство, като те бяха изпратени и до голяма част от медиите. Във всички писма е изразено недоволството на граждани и несъгласие им с бюджет 2026 г.

По думите на Мирчев в бюджета има дупка от 5 милиарда лева и трябва да се обясни как се е получила. Той посочи, че има увеличение на данъци, на осигуровки, а министърът на финансите трябва да отговори какво се е променило, че не се спазва 3-годишната бюджетна рамка.

Мартин Димитров заяви, че няма причина за нов дълг и посочи, че от "Да, България" настояват "да спре войната на това левичарско правителство с бизнеса и средната класа, да отпаден увеличението на данък дивидент от 5 на 10%, да не се увеличава осигурителната тежест, преразпределението на бюджета да се върне на 40%".

Според него ГЕРБ се отказват да бъдат дясна партия, предлагайки този бюджет.