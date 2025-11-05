Борисов призна, че е преговарял да отпаднат санкциите по ''Магнитски''

Управляващите няма да правят корекции по параметрите на проектобюджета, които са най-критикувани, стана ясно от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В кулоарите на парламента той коментира и темата за санкциите "Магнитски", като заяви, че лично той е преговарял с тогавашния външен министър на Великобритания Дейвид Камерън за отпадане на санкциите.

На въпрос възможни ли са корекции в бюджета, Борисов отговори "категорично не". Той обяви, че това е коалиционен бюджет, а последният бюджет на ГЕРБ е бил през 2020 г.

"Преди дни същите тези, които критикуват, казваха, че не се дават пари на младите лекари, на майките, на сестрите. Сега, когато намерихме пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дава на цели съсловия, а да се реже от тях. А защо не рязахте четири години?”, посочи Борисов.

Относно критиките от страна на "Да ,България", че бюджетът е ляв, лидерът на ГЕРБ заяви, че това е трябвало да го кажат на Асен Василев, когато са били в сглобката и когато разходите се вдигали и за пенсии, и заплати, и за всичко останало.

Борисов коментира и твърдението, че Мария Габриел е преговаряла за изваждането на българин от санкционния списък на Великобритания, като заяви, че не знае дали тя е водила разговори, но лично той бил преговарял с тогавашния външен министър Дейвид Камерън, когато е бил на посещение в България

На въпрос дали е преговарял конкретно за санкциите спрямо лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, Борисов отговори, че е говорил за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции, включително за бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев.

Попитан дали в несправедливо попадналите под санкции според него е и Пеевски, Борисов отговори: "Смятам, разбира се, защото съм убеден, че Пеевски не е продавал паспорти. Който е продавал, те го арестуваха."

Лидерът на ГЕРБ посочи, че много пъти е разговарял и с бившите представители на "Да, България" и "Продължаваме промяната" - Христо Иванов и Кирил Петков - по темата за сваляне на санкциите от Делян Пеевски.