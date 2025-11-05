Борисов призна, че е преговарял да отпаднат санкциите по ''Магнитски''

Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че няма да има корекции по параметрите в бюджет 2026 г.

OFFNews 05 ноември 2025 в 10:08 2933 5
Бойко Борисов

Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Управляващите няма да правят корекции по параметрите на проектобюджета, които са най-критикувани, стана ясно от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В кулоарите на парламента той коментира и темата за санкциите "Магнитски", като заяви, че лично той е преговарял с тогавашния външен министър на Великобритания Дейвид Камерън за отпадане на санкциите. 

На въпрос възможни ли са корекции в бюджета, Борисов отговори "категорично не". Той обяви, че това е коалиционен бюджет, а последният бюджет на ГЕРБ е бил през 2020 г.

"Преди дни същите тези, които критикуват, казваха, че не се дават пари на младите лекари, на майките, на сестрите. Сега, когато намерихме пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дава на цели съсловия, а да се реже от тях. А защо не рязахте четири години?”, посочи Борисов.

Относно критиките от страна на "Да ,България", че бюджетът е ляв, лидерът на ГЕРБ заяви, че това е трябвало да го кажат на Асен Василев, когато са били в сглобката и когато разходите се вдигали и за пенсии, и заплати, и за всичко останало.

Борисов коментира и твърдението, че Мария Габриел е преговаряла за изваждането на българин от санкционния списък на Великобритания, като заяви, че не знае дали тя е водила разговори, но лично той бил преговарял с тогавашния външен министър Дейвид Камерън, когато е бил на посещение в България 

На въпрос дали е преговарял конкретно за санкциите спрямо лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, Борисов отговори, че е говорил за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции, включително за бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев.

Попитан дали в несправедливо попадналите под санкции според него е и Пеевски, Борисов отговори: "Смятам, разбира се, защото съм убеден, че Пеевски не е продавал паспорти. Който е продавал, те го арестуваха."

Лидерът на ГЕРБ посочи, че много пъти е разговарял и с бившите представители на "Да, България" и "Продължаваме промяната" - Христо Иванов и Кирил Петков - по темата за сваляне на санкциите от Делян Пеевски. 

    23465

    5

    мнение от IP

    05.11 2025 в 11:11

    А за преговорите му за санкциите, явно работата е дебела, за да излезе и да си признае така. Ама казвайте ги по-рано тия работи! Сега ние трябва да повярваме, че в САЩ и Великобритания някой налага санкции по медийни публикации. Не знам защо си мълчат оттам, че малко обидно звучи...

    23465

    4

    мнение от IP

    05.11 2025 в 11:08

    След като според Борисов бюджетите нямат нищо общо с ГЕРБ, възниква въпросът тази партия за какво ни е? 66 депутати да натискат копчета без да употребяват мозъчни клетки за какво са ни?

    42

    3

    Октим

    05.11 2025 в 10:19

    Този мръсен тулуп трябва също да бъде санкциониран и то със всички възможни такива!

    5129

    2

    Mateevk

    05.11 2025 в 10:19

    То в това е проблемът, че всичко на едната вяра се крепи, а освен това никога не се стига по-нагоре от "продавача" на паспорти или пазача на фабрика за фалшиви цигари. При тази подземната даже и дотам не стигнаха, понеже като я разкриха , всички трудещи се в нея се оказаха в редовен платен годишен отпуск и нямаше кого да попитат кой и как е изкопал това цялото нещо и под чия протекция. Или като с чувалите с пари, които били стигнали до един склад и дотук. Или като със снимките от спалнята на Борисов - Мата Хари не стана ясно коя е, а няма нищо по-лесно от това. Но твърдението, че всички от БГ без вина били попаднали в Магнитски направо кърти мивки. По едно време даже Борисов твърдеше, че Пеевски бил там не заради корупция. Може би заради прекалена загриженост за Хората.

    1905

    1

    ddd1

    05.11 2025 в 10:13

    ..мамин сладък
     
