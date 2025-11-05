Ето кои депутати евроатлантици проспаха гласуването за комисията ''Сорос'' (списък)

Ето кои депутати евроатлантици от парламентарните групи на ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България" отсъстваха при днешното гласуване за временната комисия "Сорос" и така направиха създаването ѝ възможно.

Днес парламентът изненадващо създаде временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос, и техните фондации на територията на България. Това се случва по искане на партията на Делян Пеевски - "ДПС-Ново начало".

Въпреки че допреди две седмици лидерът на ГЕРБ каза, че "когато Пеевски го помоли нещо - той го изпълнява", днес партията на Бойко Борисов гласува "против" и "въздържал се". Въпреки това обаче предложението бе прието с друго мнозинство - "за" гласуваха вносителите, "Възраждане", БСП-Обединена левица, ИТН, МЕЧ, "Величие" и независимите депутати. Освен ГЕРБ, съпротива дойде само от ПП-ДБ и АПС на Ахмед Доган.

От ПП-ДБ отсъстваха общо 12 депутати при гласуването, а от ГЕРБ - петима. Ако те бяха в залата и бяха гласували "против" или "въздържал се" - проекторешението нямаше да мине.

Ето кои депутати "евроатлантици" отсъстваха при гласуването:

ГЕРБ

Бойко Борисов;

Делян Добрев;

Николай Нанков;

Росица Кирова;

Румен Христов.

ПП-ДБ

Асен Василев;

Любен Иванов;

Божидар Божанов;

Бойко Рашков;

Васил Пандов;

Венко Сабрутев;

Елисавета Белобрадова;

Ивайло Шотев;

Петър Кьосев;

Николай Денков;

Татяна Султанова-Сивева;

Явор Божанков.

По време на гласуването съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който отсъстваше от гласуването, беше на конференция за дезинформацията "Sofia Information Integrity Forum".

Ако всички депутати са на работа - гласовете са 117 на 123 в полза на искането на ДПС-НН. Още при гласуването на дневния ред сутринта, гласовете бяха 111 (за) на 105 (против, въздържали се).

При гласуването на проекторешението отново шестте партии имаха точно 111 гласа, но ГЕРБ, ПП-ДБ и АПС така и не можаха да съберат липсващите шестима депутати, така че да обърнат мача.