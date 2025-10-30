МВнР трескаво дири кой издаде, че Габриел преговаряла с Великобитания за сваляне на санкции от българин

Това твърди съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов

Ружа Райчева 30 октомври 2025 в 19:05 405 1
Мария Габриел, бивш външен министър и вицепремиер

Снимка БГНЕС/Надежда Пеева
Мария Габриел

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че 24 часа след разкритието на партията, че бившият външен министър Мария Габриел е водила кореспонденция с Великобритания за изваждане на Пеевски от британския санкционен списък - няма опровержение.

В социалните мрежи депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) пише, че единственото, което се случва, е че в Министерството на външните работи трескаво търсят кой е източникът на тази информация. 

"За всеки случай изпратих въпрос на министъра на външните работи по този случай - да видим какво, кога и защо е правила Мария Габриел (по искане на ГЕРБ и ДПС) във връзка със санкциите", заявява Божидар Божанов.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    plamen-f

    30.10 2025 в 19:09

    С една дума - веселба!
     
    Борисов се скъса от срещи с хора, свързани с Щатите, в опити да изкара Пеевски от Магнитски