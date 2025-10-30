МВнР трескаво дири кой издаде, че Габриел преговаряла с Великобитания за сваляне на санкции от българин

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че 24 часа след разкритието на партията, че бившият външен министър Мария Габриел е водила кореспонденция с Великобритания за изваждане на Пеевски от британския санкционен списък - няма опровержение.

В социалните мрежи депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) пише, че единственото, което се случва, е че в Министерството на външните работи трескаво търсят кой е източникът на тази информация.

"За всеки случай изпратих въпрос на министъра на външните работи по този случай - да видим какво, кога и защо е правила Мария Габриел (по искане на ГЕРБ и ДПС) във връзка със санкциите", заявява Божидар Божанов.