Бачев отговори на кмета на ''Изгрев'': Не знаех, че има проблем, имам подписан договор

Министърът на културата Мариан Бачев отговори на кмета на район "Изгрев" Делян Георгиев, който твърди, че театралната школа, основана от Бачев, се помещава незаконно в читалище в столичния квартал "Изток". Министърът на културата заяви, че не е знаел, че има проблем и има подписан договор, какъвто е предложен от читалището.

"Предполагам, че настоятелството ще се събере и ще се реши. Няма как да проверявам вътрешноведомствените взаимоотношения в едно читалище. Те си има техни решения - как да знам как ми се предлага един договор, как да разбера, че техните процедури са свършени? Сега е Денят на народните будители, акцентът е друг след това ще дам подробна информация", заяви Бачев.

Той беше категоричен, че нищо не го притеснява и обясни, че договорът е от 2015 година и е подписан от него, като председател на настоятелството с проф. Асенова.

"Предложен ми е договор, аз съм го разписал имало е анекс и аз съм го разписал", допълни той.

По-рано днес кметът на район "Изгрев" Делян Георгие посочи, че е извършена задълбочена проверка, от която излезли две неща - първото, по отношение на децата, всичко е било наред. Няма нерегламентирани действия от страна на преподавателите. Проверено е чрез разговори с деца, родители и ръководството. Второто, административната проверка – законно ли е присъствието на школата в читалището.

Той каза още, че школата е плащала едва 100 лв. на месец наем на читалището. Според него договорът трябва да се прекрати незабавно.

Между министър Бачев и районния кмет на "Изгрев" избухна ожесточен спор след гей скандала. Министърът коментира във Facebook, че е научил от социалните мрежи за започнала проверка на театралната работилница „Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт“, и подчерта, че очаква резултатите от проверката да бъдат публично оповестени.