На 10 ноември движението се превръща в подкрепа за недоносените бебета

На 10 ноември Фондация „Нашите недоносени деца“ отново кани хора от цялата страна да превърнат движението в подкрепа за недоносените бебета и техните семейства. „Движи се с мисия“ стартира през октомври с голям интерес към първите благотворителни тренировки в различни градове, а месец по-късно към инициативата се присъединяват още участници, треньори и партньори. През ноември събития ще има в София, Варна, Стара Загора, област Перник, както и онлайн. Всички актуални тренировки, подробности и възможности за записване могат да бъдат открити на онлайн платформата на инициативата.

В София участниците ще могат да избират между различни активности - лечебна гимнастика, хатха йога, йога за начинаещи, танцова медитация, power yoga. Първата тренировка за деня започва още в 10:00 ч., а програмата продължава до вечерта, така че всеки може да избере подходящо занимание и удобно време.

През ноември в “Движи се с мисия” по своеобразен начин ще участва и Бела Чолакова с „Пиши с мисия”, онлайн благотворителната среща по терапевтично писане на 15 ноември. Тя е журналист с над 20 години професионален опит, автор на книгата „Осиновени истории“ и носител на наградата „Златна ябълка“. Личната история на Бела също е свързана с каузата на недоносените деца. Повече информация за онлайн събитието можете да откриете тук.

„Движи се с мисия“ се роди с идеята всеки да може да се включи с активност, която припознава като своя, а енергията от движението и грижата за себе си да се превърнат в нещо много повече - в подкрепа за малките герои и техните семейства. Инициативата набра лавинообразна скорост и изключително много се радваме на огромния интерес и желанието за участие. Движението може да има много и различни форми, но смисълът е един - да създаваме повече възможности да отделяме време за себе си, докато заедно правим нещо добро за недоносените бебета и техните семейства.“, споделя Моника Златанова от Фондация „Нашите недоносени деца“.

„Движи се с мисия“ се провежда всеки месец на 10-о число, символичен избор, свързан с факта, че 1 от 10 бебета се ражда недоносено. Идеята е с всяко следващо 10-о число към каузата да се присъединяват още хора, населени места и партньори. Фондацията кани треньори, спортни зали, компании и съмишленици от цялата страна да организират свои благотворителни занимания през следващите месеци. Повече информация за инициативата е достъпна тук.

На 15 ноември, по повод Световния ден на недоносените деца, Фондация “Нашите недоносени деца” организира и голямо семейно събитие с активности и забавления за деца и родители в Сердика Център, София от 11:00 ч. А във вечерта на 15 ноември знакови сгради и места в цяла България ще се оцветят в лилаво в знак на съпричастност към недоносените бебета и техните семейства. От организацията се надяват колкото се може повече хора да се присъединят към каузата на този специален ден.

Инициативата „Движи се с мисия“ подкрепя дългосрочната работа на Фондация „Нашите недоносени деца“ за по-добра грижа за най-малките пациенти и техните семейства. Това включва подобряване на болничната среда, обучения на медицински специалисти, психологическа и терапевтична подкрепа за семействата и усилия за промяна на утвърдени практики в неонатологичните отделения. От години фондацията работи за правото на родителите да бъдат до своите бебета по време на болничния престой и да участват активно в грижите за тях. Подкрепата чрез „Движи се с мисия“ не е просто дарение за отделна кампания, а инвестиция в дългосрочна промяна - тя позволява на фондацията да развива дейността си, да осигурява последователна професионална помощ за семействата и да работи за по-добра болнична грижа за недоносените бебета в България.

За Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители за родители, от майки, преминали през преждевременно раждане. Повече от десетилетие организацията работи с мисията всяко недоносено бебе в България да получи най-добрата и съвременна грижа, а неговото семейство да има навременна, професионална и човешка подкрепа. Фондацията работи рамо до рамо с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна. В сътрудничество с международни организации и експерти в областта на ранното детско развитие тя развива програми и инициативи за устойчиво подобряване на грижата за преждевременно родените деца и техните семейства.

Следете новините ни в :