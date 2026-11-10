Lidl ще търси правата си в съда заради институционален натиск: 171 проверки за две седмици и затворен магазин

Lidl България ще търси правата си по съдебен път след временното затваряне на магазина си във Видин. Компанията определя действията на контролните органи като „безпрецедентен институционален натиск“ и „открит административен тормоз“ и представя данни за рязко увеличаване на проверките в търговската си мрежа.

Магазинът във Видин е бил затворен на 9 ноември, а на следващия ден в 12:00 ч. е възобновил работа. Единствено пекарната остава временно ограничена до получаването на резултатите от взетите проби, посочват от веригата.

Спорът противопоставя констатациите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на обяснението на компанията, че вътрешният ѝ контрол вече е установил технически проблем и е предприел действия, преди инспекторите да влязат в обекта.

Какво установява БАБХ и какво оспорва Lidl

Агенцията съобщава за 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим, както и за 270 кг мухлясало зеле. Според БАБХ в пекарната е установена и занижена хигиена. Издадени са разпореждане за спиране на цялата дейност и акт за установяване на административно нарушение.

От Lidl заявяват, че продуктите с нарушен температурен режим са били в склада, подготвени за транспортиране за унищожаване, и не са били предлагани за продажба в търговската зала. Зеленчуците с влошено качество са били предназначени за проверка и отстраняване на негодните стоки от екипа, посочва компанията.

Разликата между двете позиции е съществена: наличието на негодна храна в обекта не се оспорва от веригата, но тя отхвърля внушението, че тази храна е била предлагана на клиентите. Именно обстоятелствата около отделянето, съхранението и подготовката ѝ за унищожаване са важни за оценката на случая.

Техникът е работил преди пристигането на инспекторите

По данни на Lidl външен сервизен техник е бил извикан още сутринта на 9 ноември заради повреда в хладилното съоръжение. Той вече е работил на място, когато проверяващите са влезли в 13:09 ч. Компанията твърди, че дефектът е бил напълно отстранен в 13:30 ч.

Веригата изтъква тази хронология като доказателство, че собствената ѝ система за контрол е сработила преди проверката.

За констатациите в пекарната Lidl посочва локално омазнени тави, опушване на стената зад конвектомата и замърсено климатично тяло. Компанията определя забележките като локални и козметични и оспорва необходимостта заради тях да бъде спряна дейността на целия супермаркет.

Повторното отваряне на магазина е част от аргументацията на веригата за несъразмерност на мярката. Само по себе си то обаче не решава спора за основанията за първоначалното затваряне.

Осем проверки на един магазин, 171 за две седмици в цялата мрежа

Според компанията инспекцията във Видин е осмата проверка на този магазин от БАБХ и Комисията за защита на потребителите за пет седмици — от 2 октомври насам. Обичайният ритъм, по нейни данни, е средно една инспекция месечно.

Проверката на 9 ноември е продължила близо осем часа. В нея са участвали седем инспектори при петима служители на смяна. На 3 и на 9 ноември в магазина са влезли едновременно представители на две контролни институции, посочват от Lidl.

За цялата си търговска мрежа компанията отчита:

171 проверки през последните две седмици на октомври, при средно 86 месечно от началото на годината;

30 проверки само на 9 ноември;

158 отворени проверки от началото на октомври, които са в процес на обработка или обжалване.

Последната стойност представлява броя на неприключилите процедури, а не общия брой извършени проверки.

Тези данни поставят въпроса какво е наложило засилената контролна активност и по какви критерии са избирани проверяваните обекти.

Твърдение за поръчка „от високо ниво“

В официалната си позиция Lidl заявява, че инспектори на терен неформално са споделяли за натиск да търсят поводи за затваряне на магазини „по поръчка от високо ниво“.

Това е сериозно обвинение на компанията, за което в предоставените материали няма независимо потвърждение. То изисква отделен отговор от засегнатите институции и проверка на конкретните обстоятелства.

Веригата заявява, че разполага със снимков материал и документация, които ще използва при съдебното оспорване. Компанията подчертава, че защитава труда на над 4000 служители, отношенията със стотици партньори и доставчици и доверието на клиентите.

Въпросът е и за предвидимостта на бизнес средата

Случаят надхвърля спора за един магазин. Когато търговска компания съобщава за многократно увеличени проверки и оспорва спирането на дейността си, институциите дължат ясна аргументация за избраните мерки.

Контролът върху безопасността на храните защитава потребителите. За да изпълнява тази функция убедително, той трябва да бъде последователен, основан на установения риск и прилаган при еднакви критерии. Непредвидимите или несъразмерни ограничения могат да засегнат служители, доставчици и клиенти и да подкопаят доверието в условията за инвестиции.

Съдебното оспорване ще постави на проверка основанията за затварянето на обекта. Твърдението за организиран институционален натиск остава отделен въпрос, по който са необходими доказателства и публични отговори.

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