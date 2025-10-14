Отложиха обсъждането за участието на Израел в Евровизия

Организаторите на конкурса "Евровизия" се отказаха от провеждането на онлайн заседание през ноември, за да гласуват участието на Израел в състезанието. Причината е "развитието на събитията" в Близкия изток, съобщи в понеделник Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), визирайки примирието в Газа.

"Управителният съвет се съгласи да включи въпроса в дневния ред на своето редовно зимно общо събрание, което ще се проведе през декември“, се казва в изявление на EBU.

На въпрос на Ройтерс от EBU не отговориха дали гласуването за участието на израелската телевизия KAN все пак ще се състои. От организацията казаха, че по-подробна информация за сесията ще бъде представена на членовете на EBU през следващите седмици.

Австрия призова държавите да не бойкотират следващото издание на конкурса, което трябва да се проведе във Виена догодина. Причина за опасенията е изразеното недоволство от включването на Израел в състезанието на някои от участващите държави - Нидерландия, Ирландия, Исландия, Словения и Испания.

Готовността на Испания да бойкотира конкурса е с особена тежест, тъй като страната е членка на "голямата петорка" заедно с Великобритания, Италия, Франция и Германия. Тези страни са най-големите спонсори на конкурса и всяка година се класират автоматично за финала.

От друга страна, Германия обяви подкрепата за Израел и заяви, че ще бойкотира "Eвровизия" при неучастието на държавата. Самата Австрия изрази готовност да се откаже от домакинството на конкурса, ако Израел не бъде допуснат.

Представителките на Израел от 2024 и 2025 г. - Идън Голан и Ювал Рафайел бяха освиркани от публиката по време на изпълненията си. Въпреки това те постигнаха добри резултати, като песента на Рафайел "New day will rise" ѝ осигури второто място на конкурса след Австрия и първо сред вота на зрителите.