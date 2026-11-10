Любимият на децата комик и писател Дейвид Уолямс е обвинен в сексуални посегателства над... деца

Британският комик, актьор и писател Дейвид Уолямс, известен като един от създателите на скеч-сериала „Малката Британия" и като жури на "Britain got talent", се оказа в центъра на сексуален скандал, предадоха световните агенции.
Разследването срещу 55-годишната звезда на британската телевизия и успешен автор на детски книги е публикувано от в. „Гардиън" и телевизионния канал Ай Ти Ви (ITV).
В него Уолямс е обвинен в склоняване на непълнолетни към сексуални отношения, както и в сексуален тормоз на работното място. Той отрича обвиненията.
По-рано адвокатите му се опитаха да попречат на публикуването на журналистическото разследване, имайки предвид, че Дейвид Уолямс е правил два опита за самоубийство в миналото. Въпреки това Висшият съд на Англия и Уелс отхвърли този месец искането за запазване на анонимност.
В изявление, публикувано от в. „Гардиън", Уолямс изрази съжаление, че „не винаги е отчитал по подходящ начин чувствата на другите хора". В същото време той каза, че не е нарушавал закона.
На фона на скандала издателство „Харпър Колинс" по-рано обяви, че повече няма да издава книгите на Уолямс - писател с голям търговски успех.
Според в. „Индипендънт" общият тираж на произведенията му в света надхвърля 60 милиона екземпляра. Книгите му са преведени на около 50 езика, в това число и на български.
Освен това, в продължение на десетилетие - от 2012 до 2022 г., Дейвид Уолямс беше член на журито в телевизионното шоу „Великобритания търси талант".
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