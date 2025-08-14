Губим ценно време, докато ни извикат. Доброволците разказват за спънките при гасенето на пожарите

Един от героите доброволци, който помагаше при гасенето на пожара край село Плоски в Пирин, когато се прибра, вместо да бъде носен на ръце, беше ошамарен от работодателя си и заплашен с уволнение.

Аз не се сещам за друг подобен случай. Имали сме проблеми с работодатели, но до такива крайности не се е стигало. По закон регистриртаните доброволци имат право да бъдат освобождавани от работа за времето, в което участват в спасителни дейности.

По закон регистрираните доброволци са длъжни да предоставят документ от кмета, че са участвали в акцията, но е хубаво да се обадят на работодателя си още при тръгване, за да си направи сметката.

Какво означава регистриран доброволец?

Към много от общините са сформирани доброволни отряди. Участниците в тях преминават сериозно обучение и получават една не лоша екипировка. Държавата субсидира обучението, екипировката и заплаща неголяма сума на доброволеца за всеки ден, в който е бил в акция.

Освен общинските доброволни отряди има и много частни. Те не получават субсидии, но често са много добре екипирани и хората в тях са много добре обучени.

Участниците и двата вида отряди се наричат регистрирани доброволци и работодателят им е длъжен да ги освобождава от работа за дните, в които те са в акция.

Тези улеснения обаче не се отнасят за спонтанните доброволци.

Ако бедствието е в голяма община, в която има много регистрирани доброволци, мобилизацията им обикновено става бързо. Но ако общината е малка и се налага да търси помощ от доброволците на други общини, системата е излишно усложнена и понякога губим ценно време, докато тръгнем, обяснява Тодор Грозданов.

Той посочва още едно глупаво недоразумение. Със закон е освободена радиочестота, която да се ползва от доброволците при кризи. Но всяка една община трябва отделно да заяви тази честота в КРС. Много кметове не са го направили. Така по време на криза се налага да ползваме гражданските честоти, а аварийните честоти си стоят свободни, но не ги ползваме, защото е незаконно, обясни Грозданов.

OFFNews се ангажира да се свърже с министъра на транспорта Гроздан Караджов

с молба да намери начин това недоразумение да се оправи.

Често се губи ценно време докато се повикат доброволците. Ако бедствието е на територията на община с голям отряд, извикването им е лесно и бързо. Но ако стане пожар в малка община, нейният кмет трябва да изпрати писмо до кметовете на съседните общини, да ги помоли те да му предоставят техните спасителни отряди. Това трябва да стане писмено и понякога е губи ценно време, разказва Тодор Грозданов и дава идеи как този процедура може да се оптимизира.

Целия разговор можете видите във видеото:

Ако искате да подпомогнете дейността на доброволците, можете да го направите с DMS на кратък номер 17777 с текст OGNEBOREC с банков превод на

ПОЛУЧАТЕЛ: Национална асоциация на доброволците в Република България

БАНКА: Уникредит Булбанк АД

IBAN: BG11UNCR70001522200211

BIC: UNCRBGSF

и по другите начини описани в сайта на Националната асоциация на доброволците в България.