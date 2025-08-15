Близък на пострадалите от АТВ: Бащата на младежа, карал с бясна скорост, е полицай в Несебър

Телата на семейството бяха по цялата поляна, не се вижда спирачен път, разказа мениджърът на хотела, в който се блъсна 18-годишното момче

Снимка БГНЕС/архив

Бащата на 18-годишното момче, което помете вчера с АТВ три деца и трима възрастни в "Слънчев бряг", е полицай в Несебър, а майка му работи в съда. 

Това заяви роднина на ранените хора по Нова тв, спород когото затова младежът си е позволил да кара с бясна скорост в курорта, а след катастрофата не са му взети кръвни проби. 

Самоличността на младежа все още не е разкрита. Знае се само, че е тестван за алкохол и наркотици. Полевите тестове са отчели отрицателни резултати.

„Снаха ми и племенникът ми са с черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Още са в медикаментозна кома. От болницата ни казаха, че могат да ни дадат повече информация около 17 ч. днес. Голямото ми дете, на 12 години, е с комоцио и множество охлузвания. Малката е със счупено стъпало”, разказа Юлиян Здравков, роднина на пострадалите. 

Бащата на пострадалата жена – Йордан Соколов – заяви, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат най-стриктни мерки за безопасността на пътищата. Той припомня, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.

Мениджърът на хотела, в който 18-годишният водач се е блъснал, е изгледал записите от камерите. Младежът помел и негов служител.

„Нашият колега е със счупен таз и е възможно да се наложи оперативна интервенция. На записи от камерите се вижда как момчето с превозното средство взима завоя, качва се на тротоара и помита минаващото семейство. Не се вижда спирачен път и опит за спиране. Според мен причините са техническа неизправност или човешка грешка. Телата на семейството бяха по цялата поляна. Нашият служител също лежеше в безпомощно състояние”, добави той. 

    firefighter88

    15.08 2025 в 09:22

    Не е виновен келеша,а родителите му,които са го възпитали , че е недосегаем и богоизбран. Те трябва да понесат голямата отговорност!!!
     
