Ясен механизъм за разпределяне на парите за заплати в здравеопазването, поискаха синдикалисти

Медицинската федерация към КТ „Подкрепа“ протестира с искане за ясен механизъм за разпределяне на средствата за възнаграждения в сектора на здравеопазването, заяви пред журналисти Росица Палешникова, председател на федерацията. Протестът се провежда пред сградата на Народното събрание.

Федерацията настоява за ясен и точен механизъм за разпределяне на 260 млн. евро, предвидени за възнаграждения на работещите в болниците, от които 30 млн. евро са за второстепенни разпоредители с бюджетни средства към Министерството на здравеопазването, предаде БТА.

Другото искане е за увеличение с 20% на възнагражденията на работещите във второстепенните разпоредители с бюджетни средства. Увеличение с 20% на възнагражденията на лекарите и медицинските сестри, работещи в яслите и детските градини, е третото основно искане.

Протестиращите са издигнали лозунги, на които пише: „С мизерните заплати пълним бюджета“, „Бюджетът пълен, джоба празен“, „Държавата пести от заплати, а ние – нейните служители, гладуваме“ и „Достойна професия, достойно заплащане“.