Гърция забрани да се отдават под наем 58 имота на Цикладите

Гръцкото Министерството на морските въпроси и островната политика забрани отдаването за краткосрочен наем на няколко сгради на остров Милос, които представляват архитектурно наследство, пише "Катимерини".

Става въпрос за т.нар. "сирмати" - поредица с характерни ниски бели сгради с вид на гаражи на брега на морето, с цветни порти и балкони, които някога са били използвани от рибарите на острова за съхранение на лодките. Тези живописни лодкарски къщички бързо се превръщат в туристически обекти – често с натрапчиви промени в архитектурните им характеристики. В опит да спре такива промени, министерството реши да ги класифицира като защитена архитектура, като започна с група от 58 сгради.

Остров Милос е част от Цикладските острови, разположени в южната част на Егейско море.

Усилията за регистриране и опазване на лодкарските къщи на Милос започнаха преди много години, а наскоро в Държавен вестник беше публикувано обявлението за включването в списъка на първите 58 постройки в района на Мандракия, пише "Катимерини".

Основната последица от обявяването на тези лодки за защитени е, че се забранява превръщането им в туристически обекти или жилища. Освен за съхранение на лодки, те могат да се използват само за културни събития и пространства (изложби, фолклорен музей, арт ателиета), както и за офиси на местни сдружения. Жилищно ползване е разрешено в три от тях, които вече са имали жилищна зона за рибарите.

По-късните външни добавки и конструкции (навеси, перголи, тераси, по-нови огради и вградени места за сядане), които променят първоначалната им форма, трябва да бъдат премахнати. Законът забранява още големите стъклени врати, каквито на места са поставени в последните години.