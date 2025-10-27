Повдигат още едно обвинение на кмета на Варна

Днес ще бъдат повдигнати нови обвинения на кмета на Варна Благомир Коцев, съобщиха от "Правосъдие за всеки" във фейсбук.

Според организацията допълнителни обвинения ще получат и общинските съветници, които са обвинени заедно с Коцев - Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Двамата бяха пуснати под домашен арест на 9 октомври, а Коцев е в ареста от юли.

Ще бъде повдигнато обвинение и на Антоанета Петрова, пиар на община Варна. Според Правосъдие за всеки целта на новото обвинение е да се даде възможност Коцев да остане в ареста по-дълго време. Институционалната репресия продължава с пълна сила по ясна политическа поръчка, а крайната цел е не само Коцев да лежи в ареста за назидание и демонстрация на сила, но най- вече отстраняването му от поста кмет на Варна, пишат от организацията.

Очаква се в петък на Коцев и защитата му да им бъдат предявени всички материали по делото, което означава, че разследването за корупционна афера в община Варна е на финала си.

Вместо за участие в организирана престъпна група, Коцев вече е обвинен, че се е сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Николай Маринов и неизвестно лице с имунитет – народен представител от 51-вото Народно събрание, да извършат престъпление от общ характер, съобщи БНР. Променен е периодът на действие на сдружението – от юли 2024 до май 2025 г. Досега беше до ноември м.г.

Коцев има обвинение за опит за принуда върху служителка от община Варна за прехвърляне на средства от една програма в друга, както и за искане на подкуп от Ивелин Иванов, Траян Георгиев и Пламенка Димитрова. Като съизвършител по обвиненията за искане на подкуп, освен Кателиев и Стефанов, е посочена и Антоанета Петрова.

Прецизираните обвинения на варненския кмет Благомир Коцев са били повдигнати тази сутрин, а на общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов ще бъдат повдигнати днес през деня. Призовка да се яви пред разследващите органи е получила и Антоанета Петрова.