Мирослава Тодорова: Ad hoс прокурор Талева не е положила усилия да разбере дали Сарафов е извършил престъпление

Специалният прокурор с правомощия да разследва обвинител №1 Даниела Талева не е положила "всички дължими и обективно възможни усилия", преди да прекрати проверката срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, за да разбере дали е извършено престъпление.

Това заключава съдия Мирослава Тодорова в мотивите си за определението, с което отменя постановлението на ad hoc прокурора Талева за отказа да образува досъдебно производство срещу Сарафов по сигнал на Гражданското сдружение БОЕЦ.

В публикуваното от БОЕЦ определение съдия Тодорова сочи няколко пункта, в които Даниела Талева не е направила пълен анализ, и заключава, че това "е достатъчно, за да се приеме, че отказът е постановен преждевременно, т.е. в противоречие с процесуалните изисквания прокурорът в пределите на своята компетентност да вземе всички мерки, които му позволяват да установи истината за проверяваните събития".

Съдийката от Софийския градски съд приема, че към настоящия момент Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор, но набляга на факта, че тъй като ad hoc прокурорът разследва и зам. главните прокурори, а Сарафов е такъв като директор на Националната следствена служба, проверката срещу него правилно е извършена от Талева.

Сигналът съдържа твърдения и данни за различни обстоятелства. Подателите му посочват, че в него има "данни за престъпления от общ характер – корупция, злоупотреба с власт, престъпления срещу правосъдието и други престъпления от общ характер, извършени от Сарафов".

Част от тях се основават на документи, за които от БОЕЦ казва, че са от архива на издирвания Пепи Еврото. А в сигнала се твърди, че има данни Сарафов да е "прикривал (разтварял чадър) над корупционни и други престъпления на депутата Делян Пеевски в Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) като е осуетявал наказателното преследване срещу него". Според БОЕЦ има много документи, свързани с фалита на КТБ, в които също фигурирало името на Сарафов. Към сигнала са приложени десетки документи в електронен формат, както и сигнал от 2014 г. от сдружение, извършило мониторинг на НКЖИ, в който се сочат злоупотреби с десетки обществени поръчки, ощетили държавата, изброява Тодорова.

От определението става ясно още, че Талева е трябвало да провери дали приложените материали са били действително част от архива на бившия следовател Петьо Петров-Еврото. Тодорова допълва, че "доказателствата и средствата за тяхното установяване не могат да имат предварително определена сила". Но е възможно да бъдат "събрани свидетелски показания (на Георги Георгиев, на лицето, което му е предало архива след осигуряване на необходимите мерки за неговата защита, на Любена Петрова, на прокурорите, автори на постановления и т.н.), да бъдат изготвяни графологически експертизи на подписи и резолюции върху документите".

Вместо това Даниела Талева е "ограничила необосновано проверката само до една част от сигнала – дали са налице данни за престъпления в НКЖИ, но и в този ограничен обхват е свел (прокурорът - бел. ред.) проверката до прочит на приложените документи и до своеобразен разпит на Георги Георгиев, от когото се е искало повече, отколкото е оправдано – да конкретизира схемите за извършване на престъпления, след като още от сигнала е ясно, че той не е в състояние да направи това".

Съдия Тодорова допълва, че в случая трябва не просто да се прочетат прокурорските постановления, а да се анализират целите преписки, за да се установи дали има данни за "съществени непонятни отклонения от законосъобразното водене на подобен тип разследване и от обичайната практика по администрирането му". И дава широки разяснения как се провежда разследване на корупция или други престъпления в правосъдието.

Талева не е дала отговор и на въпроса могат ли тези прокурорски постановления да се намират в трети лица и ако да - в кои, на какво фактическо и правно основание. След събиране на информацията е трябвало да даде отговор дали "представеният архив и наведената допълнителна публично разпространена информация изискват преосмисляне на изводите му, направени в рамките на друго производство, че „Елидикс" ООД и „Юнион Ивкони" ООД са плащали дължими суми на близките на Борислав Сарафов по действителни трудови договори". Защо приема за неоснователни твърденията, че тези суми са били достигнали до и. ф. главен прокурор чрез подставени лица и на привидно правно основание", допълва Мирослава Тодорова.

"В постановлението (на Даниела Талева) всъщност няма фактология по нито един от въпросите по сигнала, поради което и изложените в него правни съображения не могат да бъдат други освен общи, съответно позволяват да бъдат квалифицирани понастоящем като произволни, защото са непроверяеми", посочва съдията от СГС.

И изрично подчертава, че тя не е горестоящ прокурор и не може да извърши проверката, която ad hoc прокурорът е следвало да направи.

Миналата седмица Сарафов поиска отвод на съдия Мирослава Тодорова по делото "ЕвротоЛийкс" заради предубеденост. Това предизвика остър коментар на друг опозиционен съдия Владислава Цариградска, която нарече и.ф. главния прокурор самодържец, който отстрелва хората, заплашващи Демоните на подземното правосъдие. БОЕЦ пък обяви, че е осъдило ад хок прокурора Даниела Талева заради отказа й да разследва Сарафов за корупция, злоупотреба с власт и прикриване на престъпления, а СГС задължи Талела да извърши ново, пълно и обективно разследване.