Кой е Юсуф Дикеч – 51-годишният ''небрежен'' стрелец, направил фурор на Олимпиадата

Юсуф Дикеч, който не предпочете екипировка като защитни очила и тапи за уши, които обикновено се използват от спортистите по време на състезания по стрелба, се превърна в интернет сензация на Париж 2024.

"Аз съм си роден стрелец, за какво ми е да ползвам екипировка, като това ми е в натюрела? Панталони, обувки, лещи не ми трябват. Фокусирам се и стрелям с отворени очи. Талантът и успехът са важни детайли тук. Моята техника на стреляне е една от редките в света. Дори съдиите са изненадани. С тази техника на стрелба съм спечелил много златни медали", споделя той.

Дикеч, който не използва често социални мрежи, разбира, че е предизвикал фурор в интернет с снимките на емблематичната си поза, благодарение на неговите приятели. Изненадал се, че е толкова коментиран онлайн.

В интервюта за турски медии споделя, че на пръв поглед може да изглежда спокоен, но по време на стрелбата в него е бушувала буря.

"Тази стойка не я заех нарочно. Просто си сложих ръката в джоба, за да може тялото да е по-стабилно и балансирано, докато стрелям. Казах на приятелите си: "Не можеш да станеш шампион, като държиш ръката си в джоба." Сега ми изпращат съобщения, в които казват: "Имаш медал с ръка в джоба." По онова време го казвахме, за да подчертаем упоритата работа и постоянството. Не очаквах, че ще стане толкова популярно в света. Не съм човек, който използва много активно социалните мрежи. Не го направих, за да стана сензация. Единственото, което чувствам, е, че сме успели да спечелим частица от сърцата на хората... Добрите пожелания са по-важни за мен от всичко останало."

