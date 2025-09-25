Протест в София срещу Пеевски, Борисов и мафията и за освобождаването на Благомир Коцев

Протест пред централата на "ДПС - Ново начало" в София организират днес от 15 часа от гражданско сдружение БОЕЦ под надслов: "За свободна България - без Пеевски, Борисов и мафията!".
Към протеста се присъединяват и от Продължаваме промяната, става ясно от публикации на страницата на партията във фейсбук. От ПП-ДБ настояват за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев от ареста.
И след работа идвайте — до 18:00 ч. да се съберем максимално много хора! Призоваваме всички проевропейски партии, организации и граждани, които не приемат държавата ни да е под контрола на мафията, за участие и подкрепа!, пишат организаторите от БОЕЦ.
Вчера за 11-и пореден път във Варна се проведе демонстрация с шествие в негова подкрепа, участниците в която призоваха за освобождаването и на двамата общински съветници, задържани с Коцев.
