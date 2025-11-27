Желязков иска кредит на доверие и подновява диалога със синдикатите и работодателите

Премиерът Росен Желязков обяви, че диалогът за бюджета ще бъде подновен, а правителството ще покани отново синдикатите и работодателите. Той изрази надежда, че през декември бюджетната процедура да бъде завършена.

Министър-председателят даде брифинг в Народното събрание заeдно с представители на БСП, ИТН, ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" минути след изявлението на лидера на първата политическа сила Бойко Борисов.

"Няма да допуснем да влезем в политическа спирала на несигурност и нестабилност в навечерието на влизането на България в еврозоната. Процесът ще бъде прозрачен, ясен, неотменим и с увереност, че страната се управлява умело", каза Желязков.

Той посочи, че решението му се дължи на многохилядния протест, който се проведе вчера (25.11.), и рискът да се влезе в политическа спирала от избори.

"Има натрупано социално напрежение. Считаме снощния протест за израз на спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси, включително и бюджетната процедура. Ще поставим интересите на гражданите над политическите разбирания за това как се налага политическа воля. Напрежението се натрупа от нарушения социален диалог", посочи премиерът.

Желязков поздрави полицията, че не е допуснала ескалация на напрежението на снощния протест.

"Търсенето на политическа конфронтация в момента е голямо по оста "за" и "против" европейския избор на България", допълни Желязков и призова за разум от страна на формациите в парламента, които защитават европейското бъдеще на страната.

Премиерът заяви, че ще седнат на масата на разговорите, ще опитат да възстановят диалога със синдикати и работодатели, за да постигнат макроикономически параметри на бюджета, удовлетворяващи бизнеса и обществото.

"Правителството ще поиска кредит на доверие от социалните партньори, за да направим бюджетната процедура прозрачна и удовлетворителна на всички."

"Продължаваме промяната-Демократична България" приветстваха решението на управляващите да изтеглят бюджет 2026 г. За тях сега е важно да се приемат десни мерки. От "Възржадне" обаче обявиха, че не вярват на Бойко Борисов и призоваха протестите да продължат и кабинетът да бъде свален.