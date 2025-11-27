Управляващите оттеглят бюджета, обяви Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е решено проектобюджетът за 2026 г. да бъде оттеглен. По думите му тази сутрин е било свикано спешно заседание на Съвета за съвместно управление, на което е взето решението.
"Казах, че този бюджет не ми харесва. Премиерът и Съветът за съвместно управление ще ви съобщят какво съм решил. Призовах ги план-сметката за 2026 г. да бъде изтеглена. Събрах сутринта подкрепящите партии в Съвета за съвместно управление и премиера и им казах този бюджет да се изтегли. Докато не се възстанови диалогът с Тристранката и всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Аз съм работил десетилетия наред в диалог с НСТС. Сегашният бюджет е с 3% дефицит, така че няма никакъв проблем", каза Борисов в кулоарите на парламента.
По думите му причина за решението са протестите.
Той допълни, че дори един човек да протестира, се опитва да чуе какво казва. Според лидера на ГЕРБ в някои от исканията за промени в бюджета има логика и разум.
Борисов обяви, че не е уплашен от многохилядния протест, който се проведе снощи (26.11.).
"От Черепа ли да се страхувам? От видеа, разпространени в социалните мрежи, че Васил Божков е бил на протеста, но е бил приканен от демонстрантите да си тръгне?"
На въпрос защо не е бил на протеста, след като не харесва бюджета, той отговори иронично:
"Когато има Шампионска лига и играе Реал Мадрид да отида на протест?"
По-рано тази сутрин от "Продължаваме промяната-Демократична България" призоваха управляващите да изтеглят проектобюджета. Те предложиха още днес министър-председателят Росен Желязков и финансовият министър Теменужка Петкова да оттеглят бюджета, да го върнат, да го преработят, да помолят тристранката, "културно и възпитано", също така да се присъедини, да бъдат прегледани всички сметки, "да бъдат орязани всички онези разходи за черните каси, които са предвидени".
3980
6
27.11 2025 в 11:58
47
5
27.11 2025 в 11:56
3060
4
27.11 2025 в 11:21
Избори мекерета..
3100
3
27.11 2025 в 11:08
Кой каза, че протеста нищо ни решава?
Не само, че решава ами е основен фактор дори за фасадна демокрация като нашта.
20434
2
27.11 2025 в 10:54
След тази подигравка с протестиращите, трябва да си идиот, за да гласуваш пак за тоз, самозабравил се, политически нерез!
2485
1
27.11 2025 в 10:23
