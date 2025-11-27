Ексклузивно Управляващите оттеглят бюджета, обяви Борисов

"Когато има Шампионска лига и играе Реал Мадрид да отида на протест?"

OFFNews 27 ноември 2025 в 10:05 8925 6

Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е решено проектобюджетът за 2026 г. да бъде оттеглен. По думите му тази сутрин е било свикано спешно заседание на Съвета за съвместно управление, на което е взето решението.

"Казах, че този бюджет не ми харесва. Премиерът и Съветът за съвместно управление ще ви съобщят какво съм решил. Призовах ги план-сметката за 2026 г. да бъде изтеглена. Събрах сутринта подкрепящите партии в Съвета за съвместно управление и премиера и им казах този бюджет да се изтегли. Докато не се възстанови диалогът с Тристранката и всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Аз съм работил десетилетия наред в диалог с НСТС. Сегашният бюджет е с 3% дефицит, така че няма никакъв проблем", каза Борисов в кулоарите на парламента.

По думите му причина за решението са протестите.

Той допълни, че дори един човек да протестира, се опитва да чуе какво казва. Според лидера на ГЕРБ в някои от исканията за промени в бюджета има логика и разум.

Борисов обяви, че не е уплашен от многохилядния протест, който се проведе снощи (26.11.).

"От Черепа ли да се страхувам? От видеа, разпространени в социалните мрежи, че Васил Божков е бил на протеста, но е бил приканен от демонстрантите да си тръгне?"

На въпрос защо не е бил на протеста, след като не харесва бюджета, той отговори иронично:

"Когато има Шампионска лига и играе Реал Мадрид да отида на протест?"

По-рано тази сутрин от "Продължаваме промяната-Демократична България" призоваха управляващите да изтеглят проектобюджета. Те предложиха още днес министър-председателят Росен Желязков и финансовият министър Теменужка Петкова да оттеглят бюджета, да го върнат, да го преработят, да помолят тристранката, "културно и възпитано", също така да се присъедини, да бъдат прегледани всички сметки, "да бъдат орязани всички онези разходи за черните каси, които са предвидени".

    3980

    6

    Niko Kolev

    27.11 2025 в 11:58

    -0
    +9
    Ама нали беше единствено възможен? Ся к'во, без бюджет ли ще сме.

    47

    5

    Октим

    27.11 2025 в 11:56

    -0
    +13
    Естествено, че за един неграмотен и тъп мЮлЮцЮонер мачлетата са много по-важни от всичко, което се случва в страната! Пък и изобщо неговата ГЛАВНА цел в управлението винаги е била да открадне колкото се може повече, а не как се чувстват другите и какво се случва в държавата.

    3060

    4

    helper68

    27.11 2025 в 11:21

    -0
    +17
    А пък "Когато има Шампионска лига и играят бистришките тигри'' - хората тичат на протести, поосъзнаха се..
    Избори мекерета..

    3100

    3

    230 млрд баксов

    27.11 2025 в 11:08

    -0
    +14
    Парен каша духа.
    Кой каза, че протеста нищо ни решава?
    Не само, че решава ами е основен фактор дори за фасадна демокрация като нашта.

    20434

    2

    случайно прочетох

    27.11 2025 в 10:54

    -0
    +21
    Когато има Шампионска лига и играе Реал Мадрид да отида на протест?"

    След тази подигравка с протестиращите, трябва да си идиот, за да гласуваш пак за тоз, самозабравил се, политически нерез!

    2485

    1

    Stoyancho

    27.11 2025 в 10:23

    -0
    +30
    Maлко се на***ха с извинение. Борисо знае какво следва
     
